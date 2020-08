Donald Trump aurait écrit une liste avec toutes les femmes qui ont refusé ses avances elle contiendrait une grande star de la chanson !

Donald Trump possède son lot de détracteurs, et ce, même dans sa propre famille. C’est notamment le cas de Mary Trump, qui a sorti le livre Too much and never enough : how my family created the world’s most dangerous man. Dès le titre, elle parle du Président Américain comme de l’homme le plus dangereux au monde. Et aujourd’hui, nous vous parlons d’une nouvelle information dont elle fait part dans son livre, qui risque fort de choquer, mais qui correspond à l’image de Donald Trump donnée par ceux qui critiquent sa misogynie.

Donald Trump serait un menteur narcissique selon sa nièce

L’ouvrage faisait déjà polémique bien avant sa sortie. Quelques extraits avaient été rendus public, et le livre s’est classé premier des pré-ventes sur Amazone. On apprenait notamment que le Président avait grandi avec un père « dominateur » du nom de Fred Sr. dont le comportement a conduit son fils à devenir le « menteur narcissique » qu’il est aujourd’hui selon sa nièce.

Avant la publication du livre, la maison blanche avait réagit, via sa porte-parole Kayleigh MrEnany : « C’est un livre mensonger. Ce sont des allégations ridicules, absurdes, qui n’ont absolument aucun fondement. Je n’ai pas encore vu le livre, mais c’est un livre mensonger »

Aujourd’hui, nous pouvons nous attendre à de nouvelles réactions puisque Mary Trump ne mâche pas ses mots et attaque directement Donald Trump.

Madonna aurait refusé les avances du Président

Tout cela remontre en 1997 lorsque Mary Trump a été embauché par son oncle pour écrire le livre Trump : l’art du retour. Mais ce fut un travail fastidieux pour la jeune femme alors âgée de 33 ans puisque son oncle refuse de lui accorder des entretiens.

C’est finalement avec l’aide de l’assistant du futur Président que Mary Trump tentait d’écrire quelque chose de pertinent. Un soir, celui-ci lui a indiqué qu’il allait lui envoyer un autre dossier. Dans ce dossier de dix pages, Mary Trump aurait alors appris l’existence d’une liste dans laquelle Donald Trump a mis les noms de toutes les femmes qui ont refusé ses avances.

Elle précise qu’il insultait copieusement ses femmes qui, du fait de leur refus, sont devenues aux yeux du Président « des sal*pes, les femmes les plus laides qu’il ait jamais rencontré« .

Et parmi cette liste, nous retrouvons le nom de Madonna. Il aurait indiqué qu’elle avait une façon de mâcher son chewing-gum qui ne plaisait aucunement à Donald Trump.

Donald Trump et les femmes : des scandales qui ne l’ont pas empêché d’être Président

On connait le rapport compliqué qu’entretient Donald Trump avec la gente féminine. Lors de sa campagne présidentielle, une ancienne écoute vieille de 2005 a fuité. On entendait dire de l’homme d’affaire qu’il « attrapait les femmes par la chatte« . Une écoute sonore qui a scandalisé les citoyens américains et même la propre femme de Donald, Melania Trump.

Celle-ci aurait d’ailleurs refusé de soutenir publiquement son mari. L’équipe de Trump voulait en effet qu’elle donne un discours pour contrer la polémique, mais celle-ci a catégoriquement refusé de le faire, expliquant qu’elle réagirait quand elle le souhaiterait. Au final, elle ne l’a jamais, mais cela n’a pas empêché son époux de succéder à Barack Obama.

Mary Trump critiquée par le frère du Président

L’ouvrage de Mary Trump risque en tout cas de faire énormément parler, lui qui sort quelques semaines avant les prochaines élections. Robert S. Trump, le frère de l’actuel Président, a en tout cas souhaité protéger et défendre Donald Trump :

« Le reste de la famille et moi-même sommes tellement fiers de mon merveilleux frère, le président, et, pour nous, les actions de Mary sont vraiment une honte« .

Une plainte a même été déposée au tribunal du Queens à New York pour empêcher la publication de l’oeuvre, en vain.

L’image publique de Donald Trump s’est retrouvée considérablement fragilisée par l’épidémie de la COVID-19 qui fait des ravages aux États-Unis. Les citoyens critiquent la gestion du Président, et ses prises de parole lunaires (on se rappelle qu’il conseillait d’avaler du gel hydroalcoolique pour se protéger du virus). Et cela pourrait lui coûter très cher lors des prochaines élections.