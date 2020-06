Déconfinement : les étapes indispensables pour Juillet et Août 2020 !

Certains Français sont quelque peu réfractaires à l’idée de réserver leurs congés d’été, mais d’autres ne peuvent pas se passer de ces vacances. Ils ont alors l’occasion de partir assez rapidement, mais des étapes seront primordiales notamment dès le début du mois de Juillet. Si nous avons traité en long et en large toutes les mesures prévues pour le mois de Juin, il est préférable de se focaliser sur ces deux rendez-vous importants.

Quel est le programme pour Juillet 2020 ?

Le déconfinement prendra une autre tournure puisque le 11 Juillet sera la journée la plus importante pour de nombreux adeptes du tourisme, mais également des loisirs. En effet, le gouvernement a prévu de fixer des conditions précises pour l’ouverture de nouveaux établissements et des autorisations seront aussi au rendez-vous pour certaines activités.

Pour la pratique sportive, les stades seront ouverts, mais à partir du 11 Juillet, l’état d’urgence sanitaire sera terminé .

. Les rassemblements jusqu’à 5000 personnes seront autorisés, les stades pourront alors ouvrir au public.

Pour les hippodromes, le fonctionnement sera le même.

Ces conditions devraient être en vigueur tout au long des vacances d’été et jusqu’en Septembre.

Dès le 11 Juillet, vous pourrez aussi participer à des croisières fluviales toujours en respectant scrupuleusement toutes les conditions sanitaires.

Entre les ports européens, il sera possible de voyager et de profiter pleinement de ces croisières qui sont toujours réjouissantes pour certains touristes. Il faudra tout de même se renseigner auprès de Matignon, car un arrêté ministériel fixera le nombre de personnes acceptées à bord. Il y aura forcément des limites comme ce sera le cas pour les stades et les hippodromes. Les rencontres de football avec plus de 10 000 personnes ne seront pas encore à l’ordre du jour.

Les étapes du déconfinement pour le mois d’Août 2020

Vous en savez désormais un peu plus pour le déconfinement de Juin et de Juillet. Vous pourrez vous rendre au cinéma, pratiquer des activités, participer à des croisières, vous rendre à des manifestations et des foires seront aussi à l’honneur. Par exemple, en Alsace, la célèbre Kermesse de Mulhouse ouvrira ses portes comme ce fut le cas les années précédentes. Le mois d’Août sera alors important notamment pour la Ligue 1, car elle serait en mesure de reprendre. Bien sûr, ces informations sont à prendre avec des pincettes, car il faut prendre en compte l’évolution du virus sur le territoire. Un nouvel examen devrait être réalisé au cours du mois de Juillet pour savoir si cela sera envisageable pour les pratiques de ce genre. Les fans du ballon rond attendent depuis très longtemps la reprise de la Ligue 1. Si les stades sont ouverts, vous pourriez peut-être assister à un premier match pour la première fois depuis longtemps.

Les étapes du déconfinement pour le mois de Septembre

Les vacances d’été seront terminées et si tout se déroule dans les règles de l’art, nous ne serons pas frappés par une nouvelle vague du coronavirus. Selon Jérôme Salomon, il faut tout de même se préparer à cette éventualité, cela permettra de ne pas subir les mêmes dégâts. Pour le mois de Septembre, les foires, les expositions et les salons ainsi que les boîtes de nuit pourraient à nouveau accueillir du public, mais ces informations méritent des précautions, car cela dépendra essentiellement du mois d’Août. Le flou est donc au rendez-vous pour cette rentrée et c’est aussi le cas pour les étudiants.