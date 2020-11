Anne Hidalgo confirme un couvre-feu à 22 heures pour Paris avec de nouvelles fermetures

C’est un peu le flou concernant la mise en place ou non de ce couvre-feu. En effet, le porte-parole intervenait notamment via BFMTV pour tenter de répondre à quelques questions alors que les commerces se préparaient à supprimer de leurs rayons quelques produits non essentiels. Il précisait qu’un couvre-feu serait instauré à Paris, mais Matignon avait rapidement démenti cette annonce. Ce jeudi matin, Anne Hidalgo est intervenue sur le même journal pour valider le couvre-feu dès 22 heures. Une conférence de presse d’Olivier Véran est attendue ce soir à 18 heures.

Pourquoi Anne Hidalgo prend cette décision ?

À Paris, vous aurez alors le confinement et le couvre-feu, si cela peut paraître assez spécial pour certains, il faut savoir que la mesure semble s’imposer. En effet, certains commerces peuvent proposer la vente à emporter même au cours de la soirée, mais, pour éviter cela, Paris serait en mesure de proposer un couvre-feu.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé ce matin la fermeture de "certains débits de boissons", épiceries et restauration à emporter dès 22H, où des "attroupements" ont été constatés dans les rues de la capitale #AFP pic.twitter.com/LMoUuzr8Qj — Agence France-Presse (@afpfr) November 5, 2020

Anne Hidalgo a donné son accord lorsque le préfet de Paris lui a demandé son avis concernant ce couvre-feu .

. Le confinement sera alors plus difficile pour la petite couronne et Paris puisqu’il y aura un couvre-feu.

Ce sont les commerces qui réalisent la vente à emporter qui seront contraints de stopper leurs activités dès 22 heures.

Elle n’a pas donné de données supplémentaires sur le plateau de BFMTV, mais elle a tout de même précisé que ce sont les lieux qui pratiquent la vente à emporter qui seront donc concernés. Apparemment, ce couvre-feu serait indispensable au vu de la situation actuelle.

Des débordements auraient été identifiés dans certains cas

Certains se questionnent donc sur l’intérêt de pratiquer un couvre-feu en supplément d’un confinement. Anne Hidalgo a révélé qu’il y avait des débordements dans plusieurs cas puisque la vente à emporter au cours de la soirée peut entraîner des attroupements. De ce fait, pour éviter ces derniers et supprimer la propagation du coronavirus, il a été décidé de mettre en place le couvre-feu dès 22 heures. Elle a également annoncé que certains acteurs ne jouent pas le jeu du confinement, cela peut donc mettre en danger de nombreuses personnes.

Face à la situation sanitaire préoccupante, pour éviter des rassemblements et des débordements, j’ai donné un avis favorable à la demande de la Préfecture de Police de fermer certains lieux de vente à emporter et de débit de boissons à partir de 22h. #BourdinDirect pic.twitter.com/9zb82Y2dHA — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) November 5, 2020

Dans ce cas de figure, Anne Hidalgo est formelle, il faut des restrictions supplémentaires. Pour rappel, un point devrait être fait dans quelques jours par Jean Castex et Emmanuel Macron pour savoir si le confinement pourrait être assoupli. Si les chiffres ne sont pas ceux escomptés, les commerces pourraient être fermés et de nouvelles restrictions seraient susceptibles de voir le jour.