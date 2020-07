Yoann Riou menacé par un consultant sportif ? Il balance tout !

Yoann Riou s’est montré sous un nouveau jour ce dimanche. Celui que l’on connait pour ses commentaires lors des matches de Ligue des champions notamment, sur La chaîne l’Équipe, semble toujours de bonne humeur. Connu du grand public grâce à l’émission « Danse avec les stars », le journaliste n’a pourtant pas toujours le cœur à rire. Toujours à l’écoute et prêt à répondre aux internautes sur Twitter, Yoann Riou n’avait pas prévu de sortir du silence, ce dimanche.

Une simple conversation…

Tout commence par une publication, dans laquelle le journaliste défend l’entraîneur argentin Marcelo Bielsa. « C’est sûr que lorsqu’on n’attaque pas les arbitres ni les adversaires, que l’on se plaint rarement, qu’on ne la ramène pas, on n’est pas trop dans l’air du temps. C’est difficile d’être M. Bielsa. Le refus de la médiocrité de l’âme. Voilà pourquoi ses succès sont inestimables. » Des propos rares à l’encontre de cet entraîneur si particulier, qui n’ont pas manqué de faire réagir un supporter Marseillais qui fustige alors les collègues de Yoann Riou, en particulier Gilles Favard, consultant sur La chaîne l’Équipe.

… Et une révélation-choc

Il n’en fallait finalement pas plus pour que Yoann Riou sorte du silence, sans doute traumatisé, par une expérience difficile, avec ce même consultant. L’ocasion pour lui de se libérer de cette souffrance, qu’il garde en lui depuis trop longtemps. »Un jour, je raconterai ce que Gilles Favard m’a fait subir pendant une émission de L’Équipe 21. Menace verbale de me faire taper sur la gueule… Je le raconterai. Parce que personne n’a à subir ce que j’ai subi de sa part. »

Un jour, je raconterai ce que Gilles Favard m'a fait subir pendant une émission de L'Equipe 21. Menace verbale de me faire taper sur la gueule… Je le raconterai. Parce que personne n'a à subir ce que j'ai subi de sa part. — Yoann Riou (@riouyoann) July 19, 2020

Du soutien et des réponses

Une annonce qui en a choqué plus d’un, et que personne n’avait vue venir. La nouvelle coqueluche des médias a alors reçu énormément de soutien de la part de ses abonnés sur Twitter. De nombreux messages auxquels Yoann Riou a répondu, en rajoutant quelques révélations supplémentaires. « Ça fait 3 ans que je me tais, souffre en silence, dans l’omerta », « Oui, je dois me libérer. L’heure est venue. Merci », « J’en ai besoin. J’ai eu le déclic ce matin« , pouvait-on lire sur Twitter.

2017 : les prémices d’un conflit

En 2017, déjà, Gilles Favard et Yoann Riou s’étaient vivement accrochés lors d’un débat, toujours sur La chaîne l’Équipe. Sur le plateau de « l’Équipe du soir », en plein débat sur Unai Emery, à l’époque entraîneur du PSG, Gilles Favard s’en était pris au chroniqueur des « Grosses têtes ». « T’es ému là, t’es fragile ! » Une situation courante dans ce genre d’émission, mais qui cachait donc un malaise bien plus profond.

Je ne suis d’aucun côté je n’aime ni l’un ni l’autre et surtout j’en ai rien à cirer. Quand tu construis une chaîne qu’avec des brailleurs faut pas s’étonner que ça gueule — Pierre Ménès (@PierreMenes) July 19, 2020

Pierre Ménès s’en mêle

Cette révélation est bien évidemment revenue aux oreilles de Pierre Ménès. Le célèbre consultant de Canal+, encouragé par les internautes à donner son avis sur la question. Toujours aussi cash, le consultant n’a pas mâché ses mots. « Je ne suis d’aucun côté je n’aime ni l’un ni l’autre et surtout j’en ai rien à cirer. Quand tu construis une chaîne qu’avec des brailleurs faut pas s’étonner que ça gueule« . Une réaction qui n’a forcément pas plu à tout le monde. Devant une nouvelle polémique qui s’annonçait, Pierre Ménès s’est donc un peu plus engouffré dans la brèche. « Riou est assez grand pour se défendre, pourquoi ne le fait-il pas ? Je réponds simplement aux questions puisque mon avis semble passionner. » Un tweet finalement supprimé, avant de reconnaître par la suite l’importance de Yoann Riou. « Je pense que Yoann Riou est beaucoup plus important à L’Équipe TV que Gilles Favard« . L’histoire n’a donc pas fini de faire parler, la réponse de Gilles Favard est quant à elle attendue.