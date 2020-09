Vianney jeune beau-papa : Il prend son nouveau rôle très à cœur !

Depuis déjà quelques années, Vianney partage son quotidien avec la violoncelliste Catherine Robert et le couple forme ce qu’on appelle une famille recomposée. Mais qui est donc la jolie brune qui accompagne Vianney depuis plusieurs années maintenant ? En fait la belle brune est une violoncelliste de talent. Elle a accompagné Vianney en 2017, a joué à « The Voice », lors de la finale en 2018 mais elle accompagne également de nombreux artistes en tournée. Ainsi elle est la violoncelliste de Julie Zenatti. En fait, Vianney est très discret sur sa compagne et sur la nouvelle famille qu’il forme avec elle. On sait peu de choses sur eux. Par contre, on peut affirmer sans hésiter que le couple est fan de sport. En effet, on a pu les apercevoir à Roland Garros, lors de tournois de tennis. Mais le couple a aussi déjà été vu dans les tribunes lors de matchs du Paris Saint Germain. Ils ont également été aperçus par des fans au stade de France en train de suivre un match de rugby.

Une famille recomposée

La jeune femme a une petite fille et elle a fait son confinement avec Vianney, en famille. Mais ce dernier ne veut pas exposer sa famille et il évite de trop en dire. En fait, la seule chose qu’il a déclaré du confinement, c’est qu’il a été atteint du virus et qu’il a eu des complications, mais sans avoir besoin d’être hospitalisé. Par contre, il a également prévenu qu’il allait mettre sa carrière en pause pendant environ 18 mois, Il n’a pas vraiment donné de détails sur la raison de sa pause, il a simplement évoqué du repos. En fait, il sort un nouvel album en octobre. Or, l’une des chansons s’appelle « beau-papa ». Bien entendu ce titre interpelle et Vianney a accepté de se confier sur ce titre.

Vianney est beau-père d’une fillette

En effet, la compagne de Vianney a une fillette de 9 ans et la petite vit avec sa maman, donc forcément avec le chanteur. Or, il a confié dans l’émission « C à vous » qu’il avait développé une relation très forte avec la fille de sa compagne. Il a expliqué qu’il n’aurait jamais pensé qu’on pouvait développer une relation aussi forte avec un enfant qui n’était pas biologiquement le sien. En effet, il explique que, même s’il n’est pas le père de l’enfant il a réussit à construire une vraie relation. Il a conclu qu’en fait cette relation si particulière qu’on peut avoir avec un enfant qu’on n’a pas engendré fait que forcément, à un moment on en parle dans une des chansons.

Un plan B certes, mais un plan B positif

En fait la remarque de plan B n’est absolument pas péjorative dans la bouche de Vianney. En effet, il explique que le plan A c’est des enfants avec leurs deux parents. Mais que parfois cela ne fonctionne pas. Et qu’à ce moment-là, le plan B est une seconde possibilité. Celle-ci requiert beaucoup d’amour et beaucoup de patience. Mais cela marche et cela marche visiblement bien quand on voit comment cela fonctionne chez le chanteur. En fait ce sont les paroles de la chanson qui en parlent le mieux. L’artiste chante qu’il n’a jamais prévu d’adopter un enfant. Il explique que ce ne sont pas les gênes qui font les familles, mais des gens qui s’aiment suffisamment. En réalité le jeune beau-papa a estimé que ses sentiments s’exprimaient plus facilement à travers une chanson qu’à travers de simples mots. Il a certes raison, mais c’est par l’amour qu’il porte à sa belle-fille et ce qu’il fait pour sa petite famille au quotidien qu’il exprime aussi ses sentiments. Et c’est beau.