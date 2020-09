Tour de France 2020 : Pogacar a illuminé les Champs-Élysées et Komenda ! Y a t-il un loup derrière ?

Il n’était pas attendu pour cette édition bouleversée par le coronavirus. Pourtant, Pogacar a été présent et il a même enflammé les Champs-Élysées pour tous les supporteurs qui avaient des drapeaux en hommage à la Slovénie. Il n’était pas forcément annoncé comme l’heureux favori de cette course, mais le résultat est surprenant. Les Slovènes étaient pourtant au rendez-vous afin de l’encourager pour cette dernière ligne droite. En effet, comme le mentionne le Parisien, des supporters étaient aux balcons ou dans la rue en déployant les drapeaux. 5000 personnes avaient pu faire le déplacement comme le veut le protocole sanitaire depuis le début de la crise sanitaire.

Les Champs-Élysées, aux couleurs de la Slovénie

Si certains Français sont d’origine slovène, d’autres ont par contre fait le déplacement. Des familles ont ainsi pu prendre l’avion afin de se rendre sur les Champs-Élysées et elles ne regrettent sans doute pas leur choix. En effet, Pogacar a créé la surprise ce dimanche sur la plus belle avenue du monde puisqu’il a remporté le Tour de France 2020 alors que personne ne l’attendait finalement à ce statut.

Le Tour de France s'est achevé avec la victoire de Sam Bennett sur les Champs-Elysées et la victoire finale de Tadej Pogacar. Revivez les meilleurs moments de cette édition avec entre autres la victoire de Julian Alaphilippe ou encore le contre-la-montre décisif #TDF2020 pic.twitter.com/qe45r257fC — France tv sport (@francetvsport) September 21, 2020

Les couleurs de la Slovénie étaient donc largement présentes et cela est aussi bénéfique pour le pays .

. Grâce à Pogacar, elle est mise en lumière et cela lui permettra sans doute de briller dans cette discipline et d’autres sports.

Plusieurs couples ou familles, voire des adeptes du cyclisme avaient fait le déplacement pour chanter l’hymne lorsque les coureurs seraient présents.

L’émotion fut alors très forte lorsque Pogacar a franchi la ligne d’arrivée malgré la situation en France, il a donc remporté le Tour de France 2020 et cette situation n’est pas anodine pour de nombreuses personnes. Ces dernières estiment que, pour ce pays des Balkans, ce coup de projecteur est vraiment bénéfique et il peut ainsi sortir de l’ombre. Il est aussi inutile de partager des rumeurs concernant un éventuel dommage puisque Pogacar s’est plié à toutes les vérifications et tous les contrôles antidopages ont été négatifs. Il a donc gagné le Tour de France en étant « propre » comme certains le révèlent dans le milieu.

Dumoulin :"Mes données (au clm) étaient similaires à celle de mon championnat du monde (remporté). C'est pq j'ai été d'autant plus surpris que Pogacar soit 1,20 plus rapide(…)Je ne ferai jamais ça. Je peux toujours gagner 1% quelque part, mais pas 5%"https://t.co/wIiCerGK4F — Bertrand Guyot (@bguyot1982) September 21, 2020

C’est la fête à 1245 km des Champs-Élysées

Si certains avaient fait le déplacement, d’autres par contre suivaient le Tour de France 2020 depuis leur domicile en Slovénie. À 1245 kilomètres de la capitale française, les supporters ont été euphoriques lorsqu’ils ont découvert que leur petit protégé franchissait la ligne d’arrivée. Tadej Pogacar était donc à l’honneur à Komenda puisque des centaines de personnes étaient réunies afin de suivre son exploit en France. Il y avait donc des drapeaux, des maillots jaunes, des vélos, des portraits du sportif… Le rassemblement n’était pas prévu, il s’est organisé dans les dernières heures puisque ce classement n’était pas attendu.

En effet, certains pensaient que Primoz Roglic serait le grand gagnant du Tour de France 2020, mais c’est finalement Pogacar qui a arraché la première place. La commune dont il est natif s’est alors transformée au fil des minutes et au vu du déroulement de la course. Les habitants ont cru le plus possible à sa victoire, ils ont alors laissé leur joie s’exprimer. Komenda est désormais la capitale slovène du cyclisme et, grâce à ce vainqueur du Tour de France 2020, elle est largement citée dans tous les médias internationaux, et même français. Elle abrite 6300 habitants qui ont depuis hier des étoiles dans les yeux grâce à cet enfant du pays.