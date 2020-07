Tom Holland : découvrez l’incroyable transformation physique de l’acteur pour Uncharted

Tom Holland fait parti de cette nouvelle génération d’acteurs prometteurs et ambitieux qui fera sans doute les beaux jours du Hollywood de demain. Si le comédien est jeune (il affiche seulement 24 ans), sa carrière est déjà bien solide.

Les amateurs de cinéma l’auront découvert alors qu’il était encore mineur dans le film catastrophe The Impossible, aux côtés de Naomi Watts (nommée aux Oscars pour ce film) et Ewan McGregor. Les autres le connaissent sans doute poucinémar son rôle de Spiderman sous l’ère Disney / Marvel, lui qui a eu droit à deux films solo après son apparition (très remarquée) dans Captain America – Civil War.

Tom Holland : le choix de l’acteur ne plait pas aux fans d’Uncharted !

Uncharted est un jeu vidéo d’aventure à succès, très inspiré par Lara Croft, qui met en scène l’explorateur Nathan Drake en personnage principal. Lorsque Tom Holland a été annoncé au casting, les fans ont été nombreux à râler. L’acteur est en effet bien plus jeune que le protagoniste dans la série de jeu vidéo, et n’a pas sa musculature.

Jsuis désolé mais j’ai du mal😕 #Uncharted

Tom Holland n’a rien en rapport avec Nate… pic.twitter.com/EV1VqF4Gpo — Denden (@VukosavljevicD) July 15, 2020

Plus tard, Mark Wahlberg a été annoncé, et les amateurs du jeu vidéo pensent qu’il pourrait être un Nathan Drake bien plus crédible. Raté, l’acteur aux muscles saillants interprètera Victor Sullivan, le mentor et meilleur ami de Nathan – plus âgé que lui (mais tout aussi sportif).

Tom Holland s’entraîne avec Mark Wahlberg !

Mark Whalberg est connu pour son incroyable musculature. Tout ceux qui ont vu Pain & Gain savent à quel point il aime la musculation. Il avait le physique parfait pour interpréter Nathan Drake. Mais Tom Holland sait qu’il doit être physiquement crédible et a tout fait pour l’être.

L’acteur avait déjà gagné en muscles et souplesse pour jouer comme il se doit son rôle de Spider Man. Il ne semble aucunement effrayé par les challenges et le métier d’acteur impose souvent des transformations physiques pour interpréter des rôles.

Le jeune comédien s’est donc entraîné avec Mark Whalberg et visiblement, cela a porté ses fruits. Tom Holland affiche désormais une jolie musculature, pas disproportionnée et très crédible compte tenu du rôle qu’il va interpréter. Les fans ont eu beau râler, le tournage a commencé et Tom Holland semble plus près que jamais.

Vous vous souvenez en 2016 quand MASSE de monde se moquait de Tom Holland car il avait l'air d'un "bébé" pour jouer Spider-Man ? Eh bien le "bébé" est devenu un "DARON" cet année 👀😎 pic.twitter.com/vYWvDfrDP5 — CrazyBomb CBW (@CrazybombWorld) July 13, 2020

Tom Holland tease le début du tournage

Uncharted est toujours prévu pour le 16 juillet 2021 et son tournage vient vraisemblablement de débuter. L’acteur a en effet posté sur son compte Instagram une photo de sa chaise sur laquelle est écrit le nom de son personnage, Drake.

Il s’est donc retrouvé en Tendance sur Twitter, les fans étant heureux de voir enfin le tournage commencer. Cela fait des années qu’une adaptation de la franchise de jeu vidéo doit voir le jour, mais les réalisateurs n’ont eu de cesse de quitter leur poste, ralentissant une production déjà chaotique.

Le choix de Tom Holland apparaît en tout cas judicieux, lui qui a considérablement gagné en notoriété avec son rôle de Spider Man dans les superproductions Marvel.

La vidéo de Tom Holland qui avait fait le buzz !

L’acteur est également connu pour une vidéo virale sur Youtube, celle de sa participation à l’émission Lip Sync Battle. Dans ce programme américain, deux stars s’affrontent dans une compétition de playback. Ce jour là, Tom s’opposait à Zendaya, sa partenaire dans Spider Man.

Le jeune homme a pris l’apparence de Rihanna en interprétant son tube Umbrella. Et il a vu les choses en grand, dévoilant toute sa féminité. Danseur avant d’être acteur, il a également montré toutes ses qualités, proposant une chorégraphie parfaitement exécutée.

Vous pouvez découvrir la vidéo ci-dessous, si vous ne faites pas encore parti des 55 millions de personnes à l’avoir vu. Et si vous connaissez déjà la vidéo, on sait que l’envie de la revoir prendra le dessus.

On attend en tout cas avec impatience de découvrir les premières images de Uncharted, en espérant que le film soit à la hauteur des jeux vidéos sur lesquels il se base. Les fans attendent un résultat bien plus réussi que les trois adaptations de Lara Croft, qui n’ont jamais réussi à convaincre les critiques et les spectateurs, malgré un casting toujours parfait (Angelina Jolie et Alicia Vikander).