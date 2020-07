Tom Cruise : son comportement terrifiant raconté par l’actrice Thandie Newton

Tom Cruise est l’un des acteurs les plus emblématiques d’Hollywood. Issu d’une génération de jeunes talents, aux côtés de Brad Pitt notamment, il a réussi à maintenir sa carrière après plusieurs décennies et malgré les critiques concernant sa vie privée, et notamment sa place dans l’Église décriée de la Scientologie.

Mais Tom Cruise doit son salut à une saga de films en particulier, majeure dans l’histoire du cinéma : Mission Imossible. En six films (bientôt huit puisque les deux suites sont en production), Tom Cruise s’est imposé comme un héros éternel du Septième Art.

Comment Mission Impossible l’a transformé

La carrière de Tom Cruise doit beaucoup à la saga Mission Impossible. C’est durant le tournage des premiers films qu’il s’est passionné pour la production et qu’il a décidé de devenir producteur. Une place bien plus importante que celle d’acteur puisque du fait de l’argent qu’il récolte pour que le film se fasse, il a désormais un droit de regard sur la mise en place du projet.

Du choix du réalisateur au choix des acteurs l’accompagnant en passant par un droit de regard (et d’avis) sur le scénario, Tom Cruise est devenu un créateur à part entière de la franchise. Et cela lui a réussi puisque chaque long métrage est un succès.

Conscient que le symbole de la star s’effrite à Hollywood et que, désormais, le seul nom d’un acteur ne peut pas garantir le succès en salle, il accepte de partager l’écran avec d’autres comédiens et d’instaurer clairement au sein de la saga l’esprit d’équipe (il n’apparait plus seul sur l’affiche depuis le quatrième volet). Ce n’est plus Tom Cruise la star, mais le film en lui-même, et il en est conscient.

Tom Cruise : un perfectionniste effrayant

Sur le tournage de Mission Impossible II, Tom Cruise était à ce moment-là encore une véritable star de cinéma, capable de rameuter la foule par sa simple présence au casting.

Pour ce deuxième volet, il partageait la vedette avec la comédienne Thandie Newton. Un beau tremplin pour l’actrice qui se retrouvait au coeur d’un blockbuster très attendu. Mais le souvenir du tournage n’est pas des plus positifs pour l’actrice vue depuis dans Westworld. En cause, le comportement de son acolyte.

Elle s’est en effet confiée dans les pages de Vulture, racontant son expérience avec le comédien, ex de Nicole Kidman. Elle se souvient notamment d’une scène que les deux acteurs tournaient en Espagne. « Donc, cette scène se passait, et Tom n’était pas satisfait de ce que je faisais parce que j’avais les lignes les plus sexy, et il était tellement frustré« .

Un comportement jugé effrayant par l’actrice

Face à un tel comportement, Thandie Newton dit clairement avoir été effrayée, ne sachant plus où se mettre face à l’acteur. « J’avais tellement peur de Tom. C’était un individu très dominant. Il fait de son mieux pour être une personne agréable. Mais la pression, il en a beaucoup. Cela m’a simplement poussée plus loin dans un lieu de terreur et d’insécurité. C’était vraiment dommage ».

L’actrice ne souhaite pas cependant critiquer Tom Cruise en tant que personne, et insiste bien sur le fait qu’il était surtout extrêmement nerveux.

Tom Cruise et la Scientologie : une union polémique

Si généralement l’acteur est loué par ses co-stars lors de la promotion des films, c’est dans sa vie privée que les polémiques sont généralement plus nombreuses. Au début des années 2000, son divorce d’avec Nicole Kidman avait choqué les citoyens du monde entier.

Alors fou amoureux de la belle australienne depuis dix ans, le jeune acteur avait décidé de la quitter, en la prévenant par lettre. Il aurait été dans l’obligation de mettre fin à leur union à cause de la Scientologie. L’actrice n’étant pas adepte, elle aurait peu à peu éloigné Tom Cruise de cette religion, ce qui n’aurait pas été du goût des dirigeants.

Les enfants adoptifs du couple ont ensuite été récupérés par des membres de l’Église afin de les convaincre que leur mère était une mauvaise personne. Ces révélations ont notamment été faite dans le documentaire évènement sur cette secte qui se dit religion, Going Clear: Scientology and the Prison of Belief.