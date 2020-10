SCOOP ! Sylvie Tellier au cœur d’un scandale, l’ancienne Miss est attaqué par plusieurs personnes pour tricherie !

View this post on Instagram

Il est important en ce mois d’Octobre Rose d’habiller notre fée aux couleurs de Ruban Rose qui depuis des années mène un combat pour sensibiliser au dépistage précoce, finance la recherche et médiatise la lutte contre le cancer du sein. Initiatives à découvrir sur cancerdusein.org Aujourd’hui, et après plus d’un an de travail, nous inaugurons notre 3ème maison des Bonnes Fées au Centre Oscar Lambret à Lille. Un lieu unique en france, gratuit, entièrement consacré au tatouage de l’aréole mammaire. Une reconstruction essentielle pour certaines femmes souffrant d’un cancer du sein et ainsi renouer petit à petit avec leur féminité. Je remercie nos 15 bonnes fées qui se sont réunies aujourd’hui autour d’une journée spéciale à Lyon, Nancy, Paris et Lille. Nous sommes fières et heureuses de pouvoir agir avec Ruban Rose. Fières de continuer à lever des fonds pour aider les femmes à conserver leur intégrité physique pendant la maladie avec une dédicace toute particulière à Karine notre tatoueuse lilloise aux ailes de fée 🧚‍♀️#maisondesbonnesfees #socioesthetique #engagement #lutte #cancer #yobasseville #markoliver #lesbonnesfees #rubanrose