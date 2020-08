Sarah Martins vs Astrid Nelsia : une nouvelle photo osée sur Internet

De nombreuses émissions sont dévoilées notamment sur les chaînes de la TNT, cela vous permet de découvrir des candidats de téléréalité dans toute leur splendeur. Ils peuvent alors connaître la gloire grâce à des buzz, des frasques, des vidéos ou encore des propos choquants.

Grâce à cette notoriété, ils peuvent ensuite lancer un business avec des codes promo.

Sarah et Astrid ne s’apprécient pas

Les internautes apprécient les clashs et les altercations plus ou moins violentes. Il suffit de regarder TPMP pour savoir que la téléréalité fait toujours autant de recettes, car les profils sont triés sur le volet et conçus finalement pour vous enthousiasmer. Les plus fades sont vite oubliés alors que les personnalités emblématiques ont le droit à un succès considérable sur Instagram, Twitter ou encore SnapChat. Sarah Martins semble calmer les esprits avec une photo assez osée, mais personne ne pourra oublier son clash avec Astrid Nelsia. Les deux jeunes femmes ne s’aiment pas et ce sont ces informations qui attirent les regards.

Sarah Martins est une habituée des émissions de téléréalité, vous avez pu notamment la découvrir au programme des Princes et Princesses de l’Amour .

. Elle a tenté de commencer une carrière dans le monde de la télévision puisqu’elle voulait être une animatrice.

Elle n’avait pas choisi un marché très pertinent puisque les États-Unis sont assez complexes à gérer et impossible pour Sarah de percer.

Elle a donc été contrainte de revoir ses envies et le clash avec Astrid Nelsia fonctionne beaucoup mieux.

Il faut alors regarder les réseaux sociaux pour comprendre l’ampleur du clash et les internautes sont finalement des spectateurs qui se retrouvent au cinéma avec une boîte de popcorn.

Sarah Martins doit s’habiller !

C’est le conseil donné par les internautes, car ils sont nombreux à se demander si elle ne peut pas porter des vêtements. Il suffit de regarder son compte Instagram pour comprendre que la jeune femme apprécie son corps et surtout elle veut le montrer. De ce fait, les sous-vêtements sont au rendez-vous et les positions osées s’enchaînent. Les internautes ont toutefois des idées bien arrêtées sur sa méthode pour percer.

Rien à faire pour avoir du buzz que de se mette nue dans toutes les photos Sarah mais quelle vulgarité !

Il est toujours difficile de comprendre que des internautes suivent des candidats de téléréalité uniquement pour les critiquer. Il suffit de ne pas s’intéresser à ces contenus si vous n’appréciez pas ces personnes. Dans tous les cas, Sarah Martins continue son petit business sur les réseaux sociaux et les clashs, voire les critiques ne semblent pas l’atteindre. Elle n’est pas la seule à dévoiler son décolleté ou encore son postérieur, voire un peu plus de son intimité.

Si certains détestent, d’autres apprécient grandement ces clichés qui peuvent finalement alimenter leur quotidien morose. Certains candidats peuvent percer comme Thomas et Nabilla Vergara, mais d’autres comme Sarah Martins n’ont apparemment que leurs photos pour satisfaire les envies des internautes. Leur compte est donc conçu finalement comme un calendrier que vous pourriez afficher dans votre cuisine.