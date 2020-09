Qui est Magali Berdah, l’agent et meilleure amie des candidats de télé-réalité ?

La vie de Magali Berdah a pris un tout autre tournant en 2016 quand elle a créé la société Shauna Events, spécialisée dans la représentation des candidats de télé-réalité. L’auto-entrepreneuse a senti qu’il y avait une place de libre sur le marché et s’est imposée en quelques années comme la compagnie de référence en terme de placements de produits et collaborations. En 2019, elle annonce faire un chiffre d’affaire annuel de 20 millions d’euros ! Un joli parcours pour celle qui a débuté dans le milieu professionnel comme vendeuse dans des boutiques du sud de la France.

Magali Berdah : une femme polyvalente

L’ancienne courtière en assurances et mutuelles sait comment faire fructifier sa notoriété, et son porte-monnaie. Elle a écrit deux livres sur ce qu’elle connait le mieux : sa vie (Ma vie en réalité, publié en 2018) et les réseaux sociaux (Comment devenir influenceur ?, publié en 2019). Elle est également la star de sa propre web-série, qui porte le nom de son premier ouvrage, et présente donc son quotidien et son travail aux internautes soucieux d’en savoir plus.

La meilleure amie des candidats de télé-réalité

Si vous êtes fans de télé-réalité, vous connaissez forcément Magali Berdah. Car en plus d’être l’agent de la grande majorité des candidats et candidates de télé-réalité, elle est également devenue leur amie, et ils partagent souvent des restaurants et des soirées. Mieux encore, elle tient un rôle récurrent et important dans Les Princes et les Princesses de l’Amour, l’émission à succès de W9. Devenue elle-même influenceuse, elle affiche plus de 453 000 followers sur Instagram.

Soucieuse de se diversifier, elle a rejoint le groupe Canal en étant chroniqueuse pour Cyril Hanouna. Elle fait ainsi plusieurs apparition dans Touche pas à mon poste pour apporter notamment son regard sur la télé-réalité et était également l’une des chroniqueuses emblématiques de TPMP People, l’émission présentée par Matthieu Delormeau. Désormais, on la retrouvera chaque dernier vendredi du mois dans TPMP : Elles refont la télé.