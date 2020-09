Prince Harry : ce jour où il a osé hurler sur sa grand-mère !

Shoking ! Le prince Harry a osé hurler sur sa royale grand-mère ! Mais quelle mouche a piqué le jeune homme pour qu’il se conduise de telle façon. Il a pourtant été élevé dans le protocole, il sait qu’il s’adresse à sa grand-mère mais aussi à la souveraine. Et de toute façon, on ne parle pas comme cela à sa grand-mère. En, fait c’était peu avant son mariage et Meghan n’avait pas réussi à obtenir ce qu’elle voulait et donc, celle qui a la réputation de mener son conjoint à la baguette est allée se plaindre chez son prince charmant.

Un problème de coiffeur

Meghan avait fait venir son coiffeur de Paris. La future mariée voulait faire des essais de coiffures. Une fois son coiffeur arrivé, Meghan a exigé d’avoir accès aux bijoux de la couronne pour que son coiffeur puisse travailler et qu’elle puisse choisir la tiare qu’elle porterait en fonction des possibilités de coiffures. C’est ainsi que dès l’arrivée de son coiffeur, Meghan a demandé qu’on lui apporte la tiare qu’elle voulait. L’assistante personnelle de la reine, qui est la seule à avoir accès aux bijoux de sa majesté en dehors du joaillier royal, avait alors expliqué à l’actrice qu’il y avait des procédures à respecter. Meghan, en bonne diva, était alors allée demander aide et assistance à son fiancé.

La paranoïa du prince Harry quand il s’agit de Meghan

Celui qui a hurlé dans le palais « what Meghan wants, Meghan gets » ce que veut Meghan, Meghan l’obtient, est toujours persuadé que tout le monde en veut à sa dulcinée. Harry pense systématiquement que les gens veulent mettre des bâtons dans les roues de Meghan. Le livre « finding freedom » démontre d’ailleurs que le jeune couple est toujours en train de de se victimiser. Quand Meghan n’arrive pas à ses fins, c’est parce que les employés du palais sont racistes. Harry a donc prit fait et cause pour sa fiancée. Il avait été choqué que l’assistante de sa royale grand-mère ne trouve pas la demande de Meghan suffisamment importante pour y déférer de suite. Il s’en était alors pris à Angela Kelly. Pire, il a tenu des propos très déplacés sur celle qui est le bras droit de la reine. Mal lui en prit. Cette femme collabore depuis près de vingt ans avec Sa Gracieuse Majesté. Et cette dernière en est très satisfaite. Harry s’était visiblement attaqué à la mauvaise personne. Mais le jeune homme va faire pire. En effet, Harry a osé appeler sa grand-mère.

Harry s’en prend à sa grand-mère

Très mauvaise idée. Il a beau être le petit-fils préféré. Il a beau avoir porté haut les couleurs de sa grand-mère au front. Mais Elisabeth II est la reine et on ne s’adresse pas à la reine comme on s’adresserait à un valet. Or, le jeune homme avait appelé la reine en personne pour lui demander de faire entendre raison à son assistante. Mais les propos du fougueux prince ont déplu à la souveraine qui a estimé que les royales bornes étaient largement dépassées. Et la monarque le lui a fait savoir. C’est donc par une convocation en bonne et due forme que Harry a été invité à s’expliquer sur son comportement. Selon des sources royales, la reine a fermement recadré le jeune homme. La reine aurait d’ailleurs dit à un de ses proches qu’elle avait trouvé Harry vraiment impoli. Si elle n’a pas semblé en tenir rigueur au jeune effronté, elle a surement déjà eu l’occasion de regretter de ne pas lui avoir davantage fait la morale, voir l’avoir mis en garde, alors qu’elle aurait encore pu le faire. Il est vrai que depuis, le Megxit est passé par là.