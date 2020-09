Prince Andrew : des révélations concernant une addiction, un livre devrait faire scandale

La reine Élisabeth II ne devrait sans doute pas apprécier que de telles informations circulent sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que la famille royale est entachée par de nombreux scandales ces dernières années avec notamment le départ du Prince Harry et de son épouse Meghan Markle. Il faudra désormais ajouter les révélations concernant la vie privée du Prince Andrew qui semble avoir un goût très prononcé pour les ébats amoureux. La reine lui avait tout de même demandé de se mettre en retrait notamment depuis l’affaire Jeffrey Epstein qui avait aussi fait un certain bruit dans la presse internationale.

Le prince Andrew sous pression alors que l'ancien chef personnel de Jeffrey #Epstein "coopère pleinement" avec le FBI dans le cadre de l'enquête sur les réseaux sexuels du milliardaire.https://t.co/Hi7A4bf9Z9 — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) September 20, 2020

Un livre dévoilé sur la vie privée du Prince Andrew

Il n’est jamais très bénéfique pour la famille de jongler avec des déclarations aussi sordides. Le fils de la reine aurait donc des adductions avec notamment ces ébats amoureux et un libre aurait même comme sujet l’envers du décor. C’est Ian Halperin qui serait à l’origine de cette publication et plusieurs témoignages auraient été rassemblés pour cette occasion.

🔴🇺🇸AFFAIRE #EPSTEIN : les journaux de bords du milliardaire ont été publiés : – Bill #Clinton cité 8 fois

– Prince Andrew cité 1 fois

– Jean-Luc #Brunel cité 16 foishttps://t.co/SFil1ly2iM pic.twitter.com/MHPxGOaRke — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) September 22, 2020

Les anciennes conquêtes du Prince Andrew auraient donc été épluchées sous toutes les coutures pour que tous les détails soient révélés .

. Certaines auraient donc dressé un profil peu réjouissant du fils de la reine en précisant qu’il était un amant audacieux.

Apparemment, le Prince Andrew n’avait pas une seule limite dans ce domaine.

D’autres ont précisé qu’il prenait aussi la poudre d’escampette lorsque la petite affaire était terminée et il ne donnait par la suite aucun signe de vie. Il aurait donc une passion, et même une addiction pour les ébats amoureux, certaines femmes auraient aussi tendance à l’attirer.

Ce serait les rousses qui seraient les plus appréciées par le Prince Andrew. Pourquoi de telles dérives ? Apparemment, des rumeurs révèlent qu’il n’aurait pas supporté que son frère Charles soit mis sur le devant de la scène alors qu’il est contraint de vivre dans l’ombre pour éviter les frasques. De plus, le Prince Charles aurait une nette préférence pour la compagnie d’Édouard et d’Anne alors que le Prince Andrew serait décrit comme le vilain petit canard. Par conséquent, cette vie privée un peu olé olé serait une cause de ce sentiment d’infériorité.

"Il n'avait pas de limites au lit."https://t.co/WtVAyuO5lA — StarMag (@StarMagCom) September 22, 2020

Le Prince Charles et le Prince Andrew ne s’entendent pas

Selon les rumeurs glanées sur Internet, les deux princes ne s’entendent pas à merveille. Ils semblent tout de même très différents, car le Prince Charles respecte à la lettre le protocole en espérant devenir le prochain Roi d’Angleterre. Dans tous les cas, l’entente n’est pas au beau fixe, et depuis l’affaire Jeffrey Epstein, il ne serait pas surprenant que leur lien se soit dégradé au fil des jours. Dans tous les cas, l’auteur de ce livre révèle qu’il n’attirait pas l’attention.

Prince Andrew appréciait donc avoir de belles femmes dans sa chambre. Plusieurs d’entre elles ont apparemment défilé, mais il aurait eu une vraie passion pour Koo Stark. Cette dernière n’est pas méconnue dans une certaine industrie. En effet, elle était une actrice et surtout brune alors qu’il préfère généralement les rousses. Certains estiment qu’il aurait également pu se mettre en ménage avec Sarah Ferguson. Dans tous les cas, si les révélations sont réelles et qu’elles se propagent sur le Web, il y a de grandes chances pour que la reine lui demande à nouveau de rester en retrait pour éviter les frasques. Prince Andrew devait déjà se retirer de la vie publique depuis l’histoire Epstein.