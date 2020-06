Omar Sy : il répond à une internaute qui l’accuse de ne pas être assez impliqué dans la lutte antiracisme

Après la mort violente de George Floyd, un citoyen afro-américain, par étouffement lors d'une interpellation de police, une vague d'indignation et de manifestations ont fleuri partout dans le monde. Des artistes ont rejoint le mouvement, comme Omar Sy.

Depuis le 25 mai 2020, des manifestations anti-racisme et dénonçant les violences policières sont organisées dans de nombreux pays. Et pour cause : George Floyd, un afro-américain, a été tué par des policiers aux Etats-Unis lors d’une violente interpellation.

Ils l’ont plaqué au sol pendant de longues minutes alors qu’il a supplié plusieurs fois les agents de police de le laisser respirer car il n’arrivait pas à reprendre son souffle. Agonisant, il finit par mourir étouffé. C’est le policier Derek Chauvin qui appuyait son genou contre le cou de George Floyd et qui a donc fini par causer sa mort.

L’horrible scène a été filmée par des passants et a ensuite été relayée sur les réseaux sociaux. A la suite de cet événement, le mouvement « Black Lives Matter » a été lancé et de nombreuses personnes, artistes comme anonymes, ont tenu à adresser un message de paix au monde entier. En France, cette histoire a fait écho à l’affaire Adama Traoré, également décédé suite à une violente altercation avec la police en 2016.

Omar Sy : il rejoint le mouvement Black Lives Matter

Omar Sy, acteur très apprécié en France, a souhaité sortir de sa discrétion habituelle et s’est imposé comme l’un des leaders du mouvement dans l’hexagone. Il a d’ailleurs appelé les français à aller manifester contre le racisme et les violences policières, tout comme l’a fait la famille d’Adama Traoré.

Le comédien était déjà allé manifester à Los Angeles après le meurtre de George Floyd. Il ne comptait pas s’arrêter là et a donc importé l’idée en France. Pourtant, tout le monde n’était pas au courant de son engagement et certains internautes lui ont fait des remarques en lui disant qu’il n’était pas assez engagé dans la lutte antiracisme. Quand ils ont su qu’il était là depuis le début, ils se sont ravisés.

Omar Sy est donc descendu dans les rues françaises ce samedi 13 juin, aux côtés de milliers d’autres manifestants pour dénoncer le racisme qui sévit toujours dans le monde entier. Comme dans toutes les manifestations, on retrouve des heurts, des violences isolées et des insultes lancées. Des semeurs de trouble et des partisans antisémites en profitent souvent pour faire passer des messages pendant ces regroupements.

Omar Sy : une internaute l’interpelle au sujet des insultes antisémites lancées pendant la manifestation du 13 juin

La manifestation du 13 juin n’y a pas échappé. En effet, au milieu des manifestants qui se battaient contre le racisme et les violences policières, on a pu malheureusement entendre des insultes antisémites. Une internaute a voulu prendre la parole au sujet de ces paroles impardonnables lancées pendant une manifestation à l’origine antiraciste.

Une manifestation pour dénoncer les violences policières et le racisme, où l’on peut entendre des cris de «sales juifs» dans la foule. Je suis horrifiée peut être car je suis concernée Je deplore le manque de réactivité d’une personnalité que je respecte comme @OmarSy 😔 — Rachel Bourlier (@Rachelbourlier) June 14, 2020

Cependant, elle a pris à partie Omar Sy puisqu’il est aujourd’hui une figure du mouvement et des manifestations lancées en France. « Une manifestation pour dénoncer les violences policières et le racisme, où l’on peut entendre des cris de “sales juifs” dans la foule. Je suis horrifiée peut-être car je suis concernée. Je déplore le manque de réactivité d’une personnalité que je respecte comme Omar Sy » a-t-elle ainsi écrit, en critiquant le comportement d’Omar Sy.

Celui-ci n’a pas réellement apprécié cette remarque et a donc tenu à répondre à son abonnée ce dimanche 14 juin. « Quand ces cris viennent de deux types d’extrême droite qui s’infiltrent parmi 130 000 personnes, je pense qu’il faudrait plutôt les ignorer car ils ne cherchent qu’à nous diviser. Ne tombons pas dans ce panneau. » a-t-il ainsi répondu, appelant à la paix et à l’unité.

De nombreux internautes ont cependant mal réagi face à la réponse d’Omar Sy en l’accusant de ne jamais réagir à l’antisémitisme.

Omar Sy : il sort de l’ombre pour combattre les violences policières et le racisme

Omar Sy est en tous cas très investi dans cette cause. Si vous allez sur son compte Instagram, vous verrez de nombreuses publications dédiées à son combat contre le racisme et les violences policières. Il y a quelques jours, il a lancé un appel contre les violences policières dans les colonnes de l’Obs. Le 10 juin, l’acteur avait déjà reçu 175 000 signatures, ce qui l’a extrêmement touché.