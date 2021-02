Olivier Véran se fait vacciner ! La photo de ses muscles fait le tour des réseaux sociaux !

Qui l’aurait cru ? Le ministre de la Santé fait actuellement un véritable buzz sur la toile après s’être fait vacciner en direct. De nombreuses personnes repartagent la photo du ministre, choqués de le voir sans chemise.

Ce lundi 8 février, Olivier Véran a donc reçu sa première dose de vaccin, du laboratoire AstraZeneca dont le vaccin a été homologué il y a seulement une semaine par la France.

Le ministre en a profité pour déclarer :

J’invite l’ensemble des soignants à se faire vacciner, dans leurs hôpitaux, les centres de ville, toutes les structures à leur disposition, pour pouvoir se protéger au plus vite

Il sera donc de retour d’ici 9 à 12 semaines au centre hospitalier de Melun pour recevoir sa deuxième dose de vaccination.

Une vaccination pour montrer le bon exemple qui déclenche un énorme bad buzz !

En effet, bien que les intentions de notre Ministre de la santé soit louable, de nombreux français n’ont pas compris cette démarche. A une heure où de nombreuses personnes âgées ont du mal à trouver un rendez-vous pour se faire vacciner, certains ne comprennent pas comment et pourquoi le Premier ministre s’est fait vacciner dès début février.

🇫🇷 ALERTE INFO – Le ministre de la santé, Olivier #Véran, s’est fait vacciner contre la #COVID19 ce matin, au centre hospitalier de Melun (77). (LCI) #COVID19francepic.twitter.com/g1IUzKMKFE — Mediavenir (@Mediavenir) February 8, 2021

Cela fait actuellement scandale, d’autant plus qu’Olivier Véran ne fait pas partie de la tranche d’âge normalement concernée par la vaccination actuellement.

Il faut toutefois souligner que le ministre s’est fait vacciner avec le vaccin AstraZeneca, vaccin qui serait inefficace sur les populations de plus de 65 ans, et qui doit donc être utilisé sur des populations plus jeunes. C’est le cas par exemple des soignants en ce moment.

En parlant de soignant, c’est bien en sa qualité de neurologue que le ministre s’est fait vacciner, et non en qualité de membre du gouvernement. Il est donc considéré comme « un soignant comme les autres ».

A propos de l’efficacité de ce vaccin en particulier, le ministre s’est montré confiant, malgré le doute qui plane sur son efficacité sur le variant sud-africain. En effet, ce vaccin a été suspendu en Afrique du Sud, ce qui pose beaucoup de questions. Mais le ministre a réaffirmé la faible importance de ce variant sur notre territoire et a conseillé ce vaccin qui nous protège contre « 99% des virus qui circulent sur notre territoire ».

Le Ministre se montre sans sa chemise et sa photo fait rapidement le tour des réseaux sociaux !

Juste après sa vaccination, une photo a été publiée sur le compte officiel du Ministre de la Santé, accompagnée du mot « Vacciné ». On peut y voir Olivier Véran, sans sa chemise, dévoilant son bras et une partie de son buste.

Il n’en fallait pas plus à la toile pour s’embraser ! De nombreuses personnes se demandent maintenant d’où viennent les muscles de notre ministre, ne les ayant jamais vu à travers le costume.

Toute la journée, la photo virale a fait parler de nombreux journalistes et Twittos.

Cela a donné des idées à de nombreux internautes, découvrant l’homme derrière le Ministre. Un homme qui ne sent même pas les piqûres de vaccination !

La photo a bien sûr donné lieu à de nombreux détournements sur internet, et notamment sur Twitter où on peut encore retrouver de nombreuses parodies et photo-montage du Ministre en plein vaccination.

Le gouvernement a donc bien réussi sa communication ! L’action a fait parler, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Quoi qu’il en soit, il est sûr que la majorité des français ont vu passer cette photo, et cela leur donnera peut-être l’envie de se faire vacciner à leur tour quand ils le pourront !