Océane El Himer et Benjamin Samat déjà séparés : ils répondent enfin officiellement !

La relation amoureuse entre Benjamin Samat et Marine El Himer est sans doute l’un des moments les plus attendus de la prochaine saison des Marseillais vs Le reste du monde. Les internautes veulent savoir comment les deux candidats se sont rapprochés, comment est née cette improbable histoire qui les a tous énormément choqué.

S’agit-il d’un simple coup de publicité qui assure à W9 un buzz sans précédent ou une réelle relation sincère ? Depuis la fin du tournage, on se demandait si le couple allait perdurer. Et la réponse est non. Ils l’ont tous les deux annoncé sur les réseaux sociaux, officialisant de ce fait une rumeur qui courait depuis plusieurs jours.

Une relation qui ne dérange pas Océane El Himer

Quand les premières rumeurs concernant une relation entre Benjamin et Marine sont arrivées sur les réseaux sociaux, tout le monde se demandait comment allait réagir Océane, elle qui est arrivée dans l’aventure quelques jours après. Pour rappel, la jeune femme avait eu un vrai coup de coeur pour Benji dans Les Marseillais aux Caraïbes, et un jeu de séduction avait débuté entre les deux. Ils s’étaient même embrassés alors qu’il était en couple depuis un an avec Alix.

On se demandait donc comment elle allait réagir en découvrant que sa soeur jumelle sortait avec celui qui l’a fait tant souffrir pendant la dernière saison des Marseillais. Et contre toute attente, la jeune femme semble avoir bien pris la nouvelle puisqu’elle s’est affichée sur les réseaux sociaux toujours aussi proche de sa soeur. Mieux encore, elle est sortie dans l’aventure avec Paga et les deux candidats sont toujours en couple aujourd’hui. On raconte qu’elle serait même sur le point d’emménager chez lui.

Des rumeurs de rupture juste après la fin de la saison

Dès la fin du tournage, on a retrouvé les candidats pour un barbecue organisé par Benjamin chez lui. Les jumelles étaient bien entendu présentes et dans les jours qui ont suivi, c’est depuis la maison du marseillais que Marine faisait ses vidéos pour les réseaux sociaux. Et puis d’un coup, elle s’est retrouvée à Paris et ils ne se suivaient plus sur les réseaux sociaux.

Les internautes se sont alors dits qu’ils n’étaient plus ensemble jusqu’à ce qu’ils se suivent à nouveau sur Instagram. Certaines sources affirmaient alors que la production leur avait demandé de brouiller les pistes. Info ou intox ? Difficile à dire.

Une chose est sûre, les deux candidats ne sont désormais plus ensemble et cette information n’est cette fois-ci plus à prendre avec des pincettes puisqu’ils l’ont annoncé eux-mêmes sur Instagram, en story.

Benjamin et Marine officiellement célibataires

Benjamin a répondu en Story au commentaire suivant laissé par un internaute : « Commence déjà à faire attention à ta go… Elle like chez Benoit Paire, celui juste avant toi. C’est un peu spécial« . Marine est en effet l’ex du tennisman Benoit Paire, d’où le fait que l’internaute trouve cela étrange qu’en couple, elle aime des photos du champion de tennis.

Mais Benji a vite remis les pendules à l’heure. Il a fait une capture d’écran du commentaire et a écrit les mots suivants en story : « Pas d’inquiétude les copains. Je suis célibataire, et elle aussi« .

De son côté, Marine a repris la story de Benjamin et y a ajouté ceci « Bien dit. Sorry I’m not sorry« .

Leur histoire doit donc désormais se conjuguer au passé et beaucoup d’internautes pensent alors qu’ils ne se sont mis en couple que pour s’assurer un buzz facile pendant la diffusion du programme. Il nous faudra cependant attendre encore deux semaines avant de savoir dans quelles circonstances les deux candidats ont bien pu se rapprocher.

Mais aujourd’hui, les internautes et fans de télé-réalité savent que les couples ne sont pas forcément sincères et ont de plus en plus de mal à croire en l’amour dans les émissions. Malheureusement, cette rupture express leur donne quelque peu raison, même si nous ne saurons jamais si les deux participants du programme était véritablement sincères ou non.