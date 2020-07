Nagui énormément très énervé contre une candidate qui fait des révélations gênantes !

Nagui (N’oubliez pas les paroles) : il ne veut pas qu’on parle de sa vie privée et encore moins de sa femme Mélanie Page !

Comme on le sait, les personnalités comme les animateurs et les journalistes de télévision n’apprécient pas toujours que l’on dévoile leur vie privée, certains détestent et n’hésitent pas à le faire savoir.

Et concernant Nagui, c’est plus particulièrement dès que l’on touche à sa femme qu’il est le plus exaspéré ! En effet, l’animateur de France Télévisions est en couple avec l’actrice australo-britannique de 44 ans.

Les téléspectateurs avaient notamment pu remarquer sa participation à l’adaptation de “Jeanne d’Arc” de Luc Besson en 1999.

Et d’ailleurs, on avait même pu remarquer la femme de Nagui, Melanie Page, se rendre sur le plateau de “N’oubliez pas les paroles” pour faire une déclaration d’amour à son mari il y a de cela quelques années déjà.

Mais en ce 11 mai, l’animateur qui a repris le chemin des plateaux de télé s’est retrouvé à devoir enregistrer non pas une seule, mais douze émissions en une seule et même journée !

Une vraie performance pour Nagui qui a travaillé très durement dans sa carrière pour en arriver là et qui sait encore le prouver aujourd’hui d’ailleurs…

Dans une interview qu’il a accordé au Parisien à cette occasion, il a d’ailleurs évoqué la difficulté d’animer ses nombreuses émissions sans public, à cause de la crise sanitaire du coronavirus.

En effet, tout comme Jean-Luc Reichmann avec les 12 Coups de Midi sur TF1, l’animateur se retrouve seul face à ces candidats : des plateaux de télé bien tristes auxquels sont confrontés les animateurs !

Et cela est d’autant plus difficile pour Nagui qui, comme il le confie, adore s’appuyer sur les remarques et les fous rires de son public pour animer ses émissions.

Nagui (N’oubliez pas les paroles) : il a des trous de mémoire pendant le tournage de son émission qui provoquent un malaise !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le confinement n’a très certainement pas aidé l’animateur Nagui a travailler sa mémoire.

Et pour cause, on a pu voir que dans les tournages de ses émissions après le confinement, il a eu beaucoup de difficultés à se remémorer du prénom d’une de ses candidates.

En effet, on a pu le voir cette semaine appeler une candidate par d’autres prénoms, avant de dire qu’il allait maintenant l’appeler “choupinette”, un surnom très affectueux, pour ne plus se tromper. On est d’ailleurs en droit de se demander si sa femme Melanie Page ne serait pas jalouse de ce surnom… Mais alors que le malaise était d’ores et déjà particulièrement palpable sur le plateau presque vide de “N’oubliez pas les paroles”, une autre candidate Manon (que Nagui n’a appelé plus tôt Margaux et Maëlle contrairement à la première candidate Maureen) a poursuivi la situation génante avec une réponse qui a mis très mal à l’aise l’animateur du jeu de télévision.

“On ne va pas parler de ma femme !”

En effet, l’animateur de “N’oubliez pas les paroles” déteste que l’on évoque sa vie privée quand ce n’est pas lui qui le décide, et c’est pourtant bien ce que va faire la candidate du jour, ce qui va exaspérer l’animateur. Alors qu’elle pensait pouvoir discuter avec l’animateur, la candidate a avoué qu’elle était complètement fan de sa femme Melanie Page, ce que n’a pas du tout apprécié Nagui ! Il a en effet répondu très directement une phrase cinglante qui aurait très bien pu être retirée du montage d’ailleurs, en disant qu’il ne souhaitait pas du tout parler de sa femme.

Une situation gênante pour l’animateur de France Télévisions, qui reçoit pourtant sa femme sur certaines de ses émissions, comme en février dernier où dans son émission de France Inter “La bande originale”. On pouvait en effet y retrouver sa femme avec une révélation fracassante : elle avait avoué devant son mari et animateur et tout le public de “La bande originale” d’avoir couché avec… ses cousins !