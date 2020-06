Nabilla relègue le Prince William au second plan : la couverture qui choque ses fans

La jeune maman et influenceuse a fait la couverture de Gala ! Ses fans sont sous le choc et la félicitent pour son incroyable parcours, elle qui a commencé dans la télé-réalité pour finalement parvenir à brillamment s'émanciper.

Qui aurait pu prévoir un tel avenir à Nabilla lorsqu’elle a commencé la télé-réalité dans L’Amour est aveugle sur TF1 ? Pas grand monde. Elle a réussi pourtant à vite capter l’attention médiatique dans Les Anges de la télé-réalité 4, mais c’est surtout dans la saison suivante qu’elle a tout explosé.

Une phrase. Une punchline à base de cheveux et de shampoing. Il n’en faut aujourd’hui pas plus pour provoquer un buzz conséquent. Nabilla peut être fière. Lorsqu’elle regarde en arrière, elle voit une candidate de télé-réalité. Aujourd’hui, elle est maman, amoureuse, mariée, entrepreneuse. Et en couverture de Gala !

Nabilla : une carrière atypique !

De la télé-réalité à Touche pas à mon poste en passant par un statut d’influenceuse reconnue, Nabilla a connu mille vies à seulement à 28 ans. Depuis bien des années, sa notoriété reste intacte, malgré les bas qu’elle a pu connaître dans sa vie personnelle qui n’est évidemment pas privée du fait de sa célébrité.

Mais aujourd’hui, tout va bien pour la jeune femme. Elle vit à Dubaï avec l’homme qu’elle aime (et qu’elle a épousé) et ils élèvent ensemble Milann, leur enfant. Nabilla vit un vrai conte de fée moderne et sait se montrer proches de ses fans, qui lui rendent très bien.

Sur Instagram, elle est suivie par près de 6 millions de comptes, un chiffre qui donne le tournis tant il est élevé (c’est plus que certaines stars hollywoodiennes).

Nabilla en couverture de Gala !

C’est avec stupeur et bonheur que les fans de Nabilla ont réalisé qu’elle était en couverture de Gala. On la voit tenant dans les bras son fils. « Mon fils Milann, c’est toute ma vie » titre le magazine. sur Twitter, ses fans n’ont pas manqué de la féliciter et de lui dire à quel point ils sont fiers d’elle. Ils n’en reviennent pas de la voir en couverture d’un si prestigieux magazine, elle qui est pourtant absente de la télévision depuis un moment. Surtout, elle apparaît en couverture et relègue au second plan le Prince William, ce qui n’a pas manqué de faire rire les internautes.

La jeune femme a partagé la Une du magasine avec les mots suivants : « Vous le savez, mon fils, mon mari et ma famille sont mes piliers. Je suis heureuse de vous en parler pour la première fois pour Gala, et vous révéler mes projets à venir qui m’animent en ce moment«

Retour sur l’interview de Nabilla

Dans les colonnes de Gala, Nabilla n’hésite pas à faire le bilan de sa vie. Et de commenter son évolution, elle qui dit être désormais une femme qui réfléchit à l’avenir alors qu’elle n’était auparavant qu’une « gamine qui ne pensait qu’à sortir et s’amuser« .

Nabilla parle évidemment de Thomas, l’homme qu’elle aime depuis « huit ans en janvier prochain« . Elle explique qu’ils ont vécu ensemble des aventures extraordinaires, eux qui ont par exemple fait le tour du monde trois fois. Cependant, afin qu’ils puissent s’épanouir d’autant plus, ils ont souhaité fonder une famille. « Maintenant avec notre fils, on a trouvé un équilibre (…) On est vraiment fous amoureux« .

N’allez pas croire que tout est rose pour autant. Nabilla confie en effet qu’elle se dispute avec son chéri, comme n’importe quel couple. « Parfois ce n’est pas évident, on se dispute aussi, on ne peut plus se voir… Mais ça ne dure jamais longtemps« .

Enfin, elle avoue qu’elle compte bien faire un deuxième enfant, mais qu’elle ne sait pas encore quand. « Si la vie veut bien me donner un deuxième cadeau, je le prendrai« .

« Milann c’est toute ma vie ! » Vous le savez, mon fils, mon mari et ma famille sont mes piliers. Je suis heureuse de vous en parler pour la première fois pour @galafr, et vous révéler mes projets à venir qui m’animent en ce moment ❤️ Le magazine est sorti aujourd’hui !!! pic.twitter.com/f1gwf2kk35 — Nabilla Vergara (@Nabilla) June 25, 2020

Nabilla et ses secrets beautés

La jeune femme avait récemment fait un petit buzz en dévoilant aux internautes ses secrets pour garder la forme. C’est grâce à des perfusions que la jeune femme arrive à rester au top, elle qui a notamment connu des soucis de pertes de cheveux pendant sa grossesse. On vous a tout expliqué ici.

En tout cas, la jeune femme peut être fière de son parcours. Une couverture de Gala, cela s’apparente pour certains à une véritable consécration. Même si Nabilla fait partie du milieu médiatique depuis des années et a fait plusieurs interviews, elle semblait en tout cas heureuse de partager ce moment avec ses fans. Car star ou pas, elle est toujours proche d’eux et sait qu’elle aurait difficilement pu avoir la vie qu’elle mène sans eux.