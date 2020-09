Moha La Squale serait visé pour des faits de séquestration par une 5e victime

Depuis les premières révélations, d’autres ont tendance à s’enchaîner. Moha La Squale est donc visé par plusieurs plaintes et une cinquième victime s’est fait connaître. Ce n’est pas elle qui a pris la parole dans les médias, mais son avocat. Ce dernier a notamment partagé quelques informations auprès de l’Agence France-Presse le 22 septembre dernier. Il ne faut pas oublier qu’il est déjà visé par d’autres faits. Mise à part la séquestration, il y a également des menaces de mort, des agressions sexuelles et des violences volontaires comme Purepeople peut le préciser.

Des faits de séquestration en 2020

Ce sont trois plaignantes qui ont déjà été référencées dans cette affaire et elles sont âgées entre 23 et 28 ans selon le site Internet. Apparemment, elles étaient d’anciennes compagnes de Moha La Squale qui est aujourd’hui ciblé par plusieurs plaintes. En ce concerne la cinquième victime, elle semble avoir le même âge que les autres et son avocat a pu donner quelques détails concernant sa relation avec Moha La Squale.

Apparemment, la plaignante se retrouvait occasionnellement en compagnie du rappeur .

. L’affaire est assez sordide puisque le site nous apprend que le rappeur avait tendance à louer des appartements notamment pour les conquêtes.

Si parfois, elles pouvaient y vivre, dans certains cas de figure, elles pouvaient être enfermées contre leur gré.

Moha La Squale leur interdisait alors de sortir de ces domiciles, cela fait sans doute référence aux faits de séquestration.

Par rapport aux premières plaintes, celle-ci vient donc accentuer les chefs déjà évoqués contre lui. Il est donc concerné par des faits de violences volontaires, mais également des menaces de mort et des agressions sexuelles. Nous pouvons apparemment ajouter à la liste la séquestration. Bien sûr, il faudra attendre les conclusions de l’enquête pour savoir si ces témoignages sont réels. Les suspicions se renforcent toutefois au fil des plaintes déposées contre lui. En ce qui concerne Moha La Squale, il semble silencieux face à ces accusations et son avocate ne répond pas non plus à toutes les sollicitations selon le site.

Où est l’album de Moha La Squale ?

Le mois de septembre était pourtant important pour Moha La Squale puisqu’il devait sortir son album, mais apparemment, il n’est pas disponible. Si vous regardez sur les différentes plateformes de streaming, l’opus n’est pas au rendez-vous. Du côté de son compte Instagram sur lequel, il pouvait aussi promouvoir cette édition, c’est aussi le silence et Moha La Squale ne semble pas vouloir évoquer l’affaire ou le devenir de cet album puisqu’il s’est muré dans le silence. Il faudra donc attendre pour savoir s’il est reconnu coupable dans cette affaire ou si celle-ci avait seulement pour but de lui nuire.

En effet, comme c’est le cas dans toutes les affaires, Moha La Squale bénéficie à ce stade de la présomption d’innocence tant qu’il n’est pas reconnu coupable pour les chefs d’accusation qui sont évoqués. Son dernier message date d’il y a deux semaines environ, il annonçait la sortie le 18 septembre dernier de son album baptisé L’Appache, mais il est absent des plateformes. Aucune storie ne semble être au rendez-vous. Le rappeur est aussi visé pour une autre affaire avec notamment un rodéo à moto. Il faisait apparemment l’objet d’un mandat de recherche. Il faudra donc patienter pour connaître l’issue de cette affaire concernant Moha La Squale.