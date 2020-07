Milla Jasmine vs Maeva Ghennam – La guerre en vidéo sur Instagram !

… les guerres peuvent les suivre et les affrontements continuent sur les réseaux sociaux comme Instagram.

Milla Jasmine qui est très jalouse a donc eu une confrontation avec Maeva Ghennam et il faut se diriger sur le Web pour en apprendre un peu plus.

Alors le torchon continue-t-il de brûler entre les deux jeunes femmes ? Même si la relation est apaisée, le feu peut rapidement reprendre, il suffit d’une mauvaise parole ou d’une vidéo mal comprise.

Une pluie de remerciements sur Instagram

Si vous avez pu regarder les émissions, vous savez que Maeva Ghennam et Milla Jasmine peuvent rapidement commencer une guerre sans merci. Toutefois, c’est une photo sur Instagram qui a semé le doute dans l’esprit des internautes. En effet, vous pouvez découvrir l’une des jeunes femmes dans une belle tenue et elle a été postée par la rivale. Manipulation ? Réconciliation ? Les abonnés ont toutefois pu assister à une pluie de remerciements pour cette attention. Il faut désormais savoir si cela est réel ou monté de toutes pièces.



Pendant l’émission les Apprentis Aventuriers 4, Milla et Maeva ont clairement déterré la hache de guerre avec un violent clash .

. Les deux jeunes femmes seraient toutefois les meilleures amies du monde, elles auraient alors mis les barres sur les T et les points sur les i.

Maeva Ghennam n’a pas hésité à remercier Milla notamment pour la photo et elle a même signifié que Milla lui manquait beaucoup.

Bien sûr, les abonnés ont été heureux de découvrir ces paroles et il y a de grandes chances pour que la guerre soit terminée jusqu’au prochain clash.

Il faut savoir que Milla Jasmine répond à toutes les questions ou alors témoigne son affection pour Maeva depuis la Thaïlande. En effet, le couple formé avec Mujdat n’a pas pu rejoindre la France totalement confinée à cause du coronavirus. Ils ont décidé de rester dans ce beau pays pour ne pas être la cible des restrictions et de cette maladie.

Maeva affirme que Milla est désormais sa copine

Difficile de suivre les candidats de téléréalité qui peuvent changer d’avis comme de chemise et surtout ils existent uniquement à travers des buzz et des news insolites. Il n’est donc pas surprenant que de telles photos soient dévoilées, car elles sont immédiatement reprises par les fans, la presse puis les réseaux sociaux. Cela permet ainsi d’avoir une notoriété beaucoup plus conséquente. Ils utilisent ensuite à bon escient leur visibilité notamment pour des partenariats avec des marques. C’est un budget très juteux et certains ont rapidement pu sortir leur épingle du jeu comme Thomas Vergara et sa femme Nabilla. Dans tous les cas, lors de son passage chez Sam Zirah, Maeva Ghennam n’a pas hésité à évoquer son passé avec Milla Jasmine puisque les guerres sont toujours appréciées par les internautes.