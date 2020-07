Miley Cyrus fait tourner les têtes de ses fans avec ses nouvelles photos, incroyable!

Les journées se suivent et ne se ressemblent pas pour la chanteuse, qui semble bien décidé à toujours se faire remarquer, même pendant cette période de confinement. Jamais en manque d’idées pour proposer des clichés en tous genres à ses abonnés, cette dernière revient encore de prouver son style si particulier, à l’occasion du week-end de Pâques.

Miley en lapin de Pâques

Il y en a une qui a incontestablement su comment s’amuser ce week-end. Alors que la jolie blonde nous a souvent habitués à un style particulier, qu’on aurait pu penser qu’en ce week-end de Pâques, qui est tout de même rappelons-le une fête religieuse, la chanteuse s’abstiendrait de toutes tenues. Bien évidemment, ce serait mal connaître Miley Cyrus, qui n’est jamais là où on l’attend, surtout lorsqu’il s’agit d’être politiquement incorrecte.

Devenue reine de la provocation outre-Atlantique, la fille de Billy Ray Cyrus a donc pris la pose dans un déguisement plus que suggestif, pour le plus grand bonheur de ses abonnés, comme en témoignent les 3 millions de « j’aime » obtenus en quelques heures. En lapin qui se prend une claque par un énorme lapin, Miley Cyrus semble ravie de son photoshoot.

Voir cette publication sur Instagram Hoppy Easter bunnnnniesss 🐰 Une publication partagée par Miley Cyrus (@mileycyrus) le 12 Avril 2020 à 6 :35 PDT

Si cette série de clichés est assurément un succès auprès de ses fans, l’inoubliable chanteuse de Wrecking Ball a toujours su se mettre en scène dans des situations improbables, comme pour son célèbre clip où elle se dandine sur une boule de démolition. Un style un peu particulier qui n’en enlève pas moins le talent de la jeune femme.

La chanteuse Miley Cyrus s’occupe comme elle peut en confinement

Non contente de s’être affichée en lapin de Pâques, Miley Cyrus a continué de divertir ses fans via sa story sur Instagram. Alors que cette dernière est confinée à son domicile avec son nouveau petit ami, Cody Simpson, il semblerait que celui-ci fasse à présent l’objet des expériences de sa compagne.

La jolie blonde n’a pas hésité à déguiser son petit ami en femme.

Pour un résultat encore plus réaliste, elle l’a même maquillé, pour le rendre méconnaissable.

Attention cependant, puisque le geste de la pop star n’était pas anodin, et qu’un message se cachait derrière ces différents clichés. Contrairement aux apparences, il ne s’agissait pas de défendre la cause des personnes LGBTQ+ comme elle l’a souvent fait par le passé, mais de dénoncer les dangers de la toxicité masculine. En effet, parmi les nombreuses causes pour lesquelles se bat Miley Cyrus, le droit des femmes est sans aucun doute en tête de sa liste. Si le message paraît justifié, surtout en cette période où les statistiques des violences conjugales n’ont jamais été aussi haut, on a plus de mal à comprendre le rapport avec le travestissement de son petit ami. Une vision artistique qui nous dépasse sans doute, mais après tout, l’essentiel n’est-il pas d’avoir transmis ce qu’elle avait à dire ?