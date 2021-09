Meghan Markle : Découvrez le fameux diamant qui suscite des polémiques sur les réseaux sociaux… La bague vaudrait 62.000 euros !

Le 15 septembre dernier, a été révélée au public la couverture du magazine Time avec Meghan Markle et le Prince Harry. De toute évidence, le cliché du couple royal a été examiné de bout en bout. Un détail particulier a retenu l’attention : il s’agit d’une bague faite de diamant que portait la duchesse à son auriculaire. Depuis cette découverte, sont enregistrées des polémiques suscitées encore et encore.

Meghan Markle pose avec une bague en diamant qui coûte très cher

Comme à son habitude, Meghan Markle est une fois de plus au centre de fortes polémiques. En effet, un cliché du couple Sussex a récemment été retenu comme la couverture du magazine Time. Il s’agit d’un magazine qui porte sur les 100 célébrités les plus influentes du monde entier au titre de 2021.

C’est pour la première fois que la duchesse et son duc donnent leur accord afin de poser pour de nouveaux portraits. Cependant, il s’agit de photos qui sont loin d’enchanter tout le monde à l’unisson. Les critiques n’arrêtent pas de s’enchaîner entre le brushing XXL, les retouches, Harry et Meghan en arrière-plan.

Contre toute attente, après analyse de la photo, un autre détail attire l’attention et suscite une forte polémique. C’est ce que rapporte le magazine Daily Mail. Cette fois, la primauté est accordée aux bijoux de la duchesse. Précisément, il s’agit d’une bague que Meghan a portée à son auriculaire.

La mère de Lilibet et d’Archie portait en réalité une bague fabriquée par la joaillière de renom, Lorraine Schwartz. La valeur de ce bijou est estimée à 62 000 $. Le débat suscité n’a même pas rapport au prix du bijou, mais à l’origine des diamants qui l’ont fabriqué. Il s’agirait de diamants que lui a offerts un donateur anonyme au Moyen-Orient.

Le couple du Prince Harry et de Meghan Markle au centre des critiques

Face aux diverses insinuations, Meghan Markle a contesté. Cependant, ils sont revenus contre toute attente sur leurs affirmations au sujet d’une bague qu’elle portait sur sa main gauche. Il s’agit d’un anneau pinky de 525 $ de Chiffon qui a été fabriqué avec de l’or de 14 carats. Plusieurs se demandent si Meghan Markle cacherait quelque chose au sujet de l’origine du diamant.

Le couple Meghan Markle et Harry a été mis à l’honneur par le magazine Time. C’est en raison de leur qualité de nouveaux membres de cette sélection de renom qu’ils ont fait la une. Dans les pages du magazine, on peut lire un message assez captivant. Il est écrit que le duc et la duchesse sont épris de compassion pour les gens qu’ils ne connaissent pas.

Mieux, il y est écrit à leur sujet qu’en plus de donner des opinions, ils passent à l’action, la lutte. Malheureusement, les internautes n’étaient pas du même avis. Par conséquent, il y a eu une pluie de critiques sur internet à ce sujet. Certains se demandent si la photo est réelle ou montée à partir de Photoshop.

D’autres, très révoltés, qualifient le duo de Sussex de couple en plastique.