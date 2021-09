M Pokora de nouveau papa : Le célèbre chanteur manque de sommeil à cause de ses garçons… Il se confie dans 50’ Inside !

Le rôle de papa, pas si facile que ça ! M Pokora en fait les frais, surtout depuis la naissance de son deuxième fils. Le chanteur se confie à ce sujet dans 50’ Inside. Il raconte son quotidien compliqué et ses nuits de plus en plus courtes. Ses enfants sont apparemment très agités, surtout la nuit. Il est bien sûr très heureux d’avoir ses deux fils, mais son travail pourrait bien en pâtir !

M Pokora : la petite famille du chanteur s’agrandit très rapidement

Le rôle de père est loin d’être une partie de plaisir, surtout avec deux enfants en bas âge. Cette leçon, M Pokora l’a comprise à ses dépens. Le chanteur est en couple avec la belle Christina Milian depuis un long moment déjà. Il a ensuite connu pour la première fois le bonheur de la paternité l’année dernière. C’était le 20 janvier 2020. Il accueillait alors son premier fils, Isaiah.

Très vite, sa chérie tombe à nouveau enceinte. Elle accouche le 24 avril 2021, et donne naissance à un deuxième garçon. Le couple est au comble du bonheur. Leur petite famille est désormais composée de quatre membres, dont les deux plus jeunes sont loin d’être dociles. En effet, d’après le chanteur, les nuits sont très agitées depuis l’arrivée de Kenna, le petit dernier.

Malgré tout, le couple s’est offert des vacances en famille cet été. C’est d’ailleurs un repos bien mérité, qui devrait permettre à M Pokora d’être prêt pour le travail qui l’attend cette rentrée. Il doit monter sur scène le 17 septembre prochain, et jouer dans la pièce Les Grandes Ambitions, avec Philippe Lellouche. Afin d’être prêt pour le jour j, le chanteur doit répéter pour connaître son texte. C’est malheureusement un véritable défi à relever, car la nuit, ses enfants ne dorment presque pas.

M Pokora : ses enfants font la fête toute la nuit !

M Pokora a promis ce 1er septembre qu’il connaîtra tout son texte avant de monter sur scène. Pour y arriver, il a besoin de calme, et plus important encore, il a besoin de dormir. Malheureusement, le sommeil est désormais un luxe que le chanteur ne peut plus se payer. Selon ses dires, son petit dernier n’arrive pas à faire ses nuits. Contrairement à son frère aîné qui pouvait dormir 6 heures d’affilée, Kenna se réveille constamment.

A quelques jours de son retour sur scène, la situation n’a pas changé. M Pokora se confie à ce sujet dans 50’ Inside, le samedi 4 septembre. Il se dit fatigué, car ses enfants s’amusent à « faire la fête » toute la nuit. Il explique qu’entre 3 et 6 heures du matin, il est obligé de les surveiller puisqu’ils ne dorment pas. Ces deux garnements semblent être pleins d’énergie comme leur père.

Espérons que le couple trouve rapidement une solution. Ce serait dommage que cela affecte les performances du chanteur dans sa carrière. Ses fans attendent d’ailleurs avec impatience de pouvoir le retrouver sur scène dans quelques jours.