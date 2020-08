Les vacances d’été du couple Macron au fort de Brégançon : entre travail et détente !

Le président et son épouse sont arrivés à la résidence d’été de la présidence ce mercredi 29 juillet dans la soirée. Après avoir atterri à Hyères, Emmanuel et Brigitte ont traversé le Luxembourg pour se rendre au fort de Brégançon. Cette information qui pourrait passer pour une plaisanterie n’en est pas une. En fait, pour rejoindre le fort par la route, la seule voie carrossable existante traverse la propriété de la Tour Sarazine. Cette dernière appartient depuis plus de 70 ans à la famille du Grand-Duc du Luxembourg et bénéficie d’un statut d’extraterritorialité suite à une ancienne décision du général De Gaulle. Ainsi lorsque le chauffeur de la famille Macron emprunte cette partie de la route qui mène au fort, il devrait en principe respecter le code de la route luxembourgeois. Mais les luxembourgeois sont des voisins très discrets et très accueillants. Ils n’hésitent jamais à inviter leur prestigieux voisinage à dîner.

Des vacances reposantes

Si les vacances présidentielles sont prévues en tout premier lieu pour assurer un peu de repos à l’époux de Brigitte Macron, il va de soit que le président continuera de garder un œil sur ses dossiers. Ainsi il a prévu de réaliser quelques visioconférences et de travailler un peu pour pouvoir aborder plus sereinement la rentrée. Il se dit également préoccupé par la situation sanitaire et s’inquiète d’un éventuel rebond de l’épidémie dans le pays.

Bien entendu le président en profitera aussi pour faire des sorties culturelles avec son épouse et un certain nombre de visites sont d’ores et déjà prévues. Mais l’Elysée n’a cessé d’insister sur le fait que le séjour relève de la sphère privée du couple présidentiel. Brigitte Macron, de son coté, a prévu un certain nombre de visites dans l’arrière pays. Elle attend aussi ses enfants et ses petits enfants qui viendront passer quelques jours avec leur mère et grand-mère. La première dame est une mamie très attentive à ses petits-enfants et se réjouit toujours de pouvoir passer du temps avec eux. Nul doute que cet été aussi, elle en profitera à nouveau.

Ponctuées de rencontres avec d’autres chefs d’état et de quelques obligations

Selon la rumeur, la chancelière allemande, madame Angela Merkel devrait venir rendre visite au président Macron durant ses vacances. La date de passage de la chancelière n’est pas connue à ce jour et on ignore si elle aussi va devoir passer par le Luxembourg ou si elle arrivera en hélicoptère comme l’a fait Vladimir Poutine en 2019. On ignore également combien de temps madame Merkel va rester.

D’autre part, selon le porte parole de l’Elysée, il est possible que le président assiste aux cérémonies officielles de la libération de la ville de Bormes-Les-Mimosas. Selon cette même source, la présence du chef de l’état est encore à l’étude et sera confirmée ou infirmée en temps utile.

et de dîners entre voisins

Il n’y a pas que la villa grand-ducale qui se trouve à un jet de pierre de Brégançon. L’ancien président français Nicolas Sarkozy n’est lui aussi pas loin. Il séjourne dans la villa du Cap Nègre où il passe ses vacances d’été. Bien entendu le couple Macron a prévu d’aller dîner avec le couple Sarkozy dans ce somptueux lieu de vacances. Cet endroit, qui fait partie d’une grande propriété en bord de mer appartient depuis de longues années à la famille de Carla Bruni. Elle sert de lieu de villégiature à Carla et à Nicolas Sarkozy. L’ancien président et son épouse apprécient eux aussi le Var et la discrétion de l’endroit, loin des paillettes des autre villes de la côte d’Azur qui, dès le mois de juillet deviennent des repères de stars mais aussi de paparazzis.