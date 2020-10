Les fans très inquiets ! Patrick Fiori donne enfin des nouvelles de Jean-Jacques Goldman !

Il aura fallu plusieurs années de conflit entre les parlementaires du Royaume-Uni, pour que les responsables du pays mettent au point un accord convenant à tout le monde, en ce qui concerne leur sortie de l’Europe.

Malheureusement, de nombreux expatriés se retrouvent au cœur du problème, et certaines célébrités n’échappent pas à ce casse-tête sans précédent.

Parmi elles, on retrouve Jean-Jacques Goldman, résident de Londres depuis de nombreuses années.

Jean-Jacques Goldman se consacre à sa vie de père

« Tout sur Goldman » de Philippe Deboissy sortie en 1986 est la plus courte biographie du chanteur, publiée sous forme de magazine

Depuis qu’il a quitté Marseille en 2016, pour s’installer en Grande-Bretagne, Jean-Jacques Goldman est un fier résident londonien. Pourtant, cela ne l’empêche pas de faire l’objet de toutes les attentions des paparazzi, puisque ces derniers n’hésitent pas à le prendre en photo pendant son footing quotidien ou lorsqu’il va chercher ses 3 filles à l’école. Alors que de nombreux Français aimeraient le voir revenir sur le devant de la scène, le chanteur a volontairement choisi de mettre sa carrière en suspens pour s’occuper de sa famille en priorité. D’après certaines sources, il ne compterait pas rester en Grande-Bretagne pour le reste de sa vie, mais uniquement le temps de la scolarité de ses filles.

Le Brexit, une source d’angoisse pour Jean-Jacques Goldman

Jean-Jacques Goldman a signé son retour en chanson pour soutenir le personnel soignant, les caissiers et toutes les personnes qui continuent à travailler



Alors que sa vie s’écoulait paisiblement et simplement, entre courses au supermarché et sorties en famille, la concrétisation du Brexit est venue perturber ses projets.

En effet, comme de nombreux autres expatriés, Jean-Jacques Goldman n’est titulaire que du « settled status » anglais, lui permettant de vivre sur le territoire, et de profiter des prestations sociales et des services du pays. Hélas, ce statut n’a rien de définitif, et tous les ressortissants étrangers s’inquiètent de savoir à quelle sauce ils vont être mangés, suite à l’accord passé entre le Royaume-Uni et l’Europe.

Face à cette angoisse constante, Jean-Jacques Goldman aurait décidé de se rapprocher du consulat général de France, afin d’être le premier informé des décisions prises pour les résidents non britanniques. Espérons pour lui que le gouvernement maintienne les multiples visas en cours.

Jean-Jacques Goldman rend hommage aux soignants

En attendant de savoir ce qu’il va advenir, Jean-Jacques Goldman ne se laisse pas abattre, ni par le Brexit, ni même par le coronavirus.

Ainsi, alors que ses interventions se comptent sur les doigts d’une main depuis quelques années, il n’a pas hésité à sortir de son silence le lundi 23 mars, afin de rendre hommage aux soignants et professionnels de santé. Avec une version remaniée de son tube « Il changeait la vie », devenu « Ils sauvent nos vies », le chanteur, toujours considéré comme la personnalité préférée des Français malgré son absence dans les médias, a fait mouche dans le cœur du public.

Depuis, la vidéo dans laquelle il réinterprète sa chanson a fait le tour des réseaux sociaux, et suscite des vocations artistiques, en étant reprise par de nombreuses familles. Une bien belle action, de la part d’un artiste toujours dévoué aux grandes causes.

Vous pouvez découvrir cette vidéo dans laquelle 350 personnalités et artistes ont décidé de participer pour tenter de reconstruire le pays après le confinement.