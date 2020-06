Les 12 coups de midi : Eric éliminé ? Voici l’éventuel remplaçant, un certain Reynald

Bien sûr, l’information est à prendre avec des pincettes, il faudra regarder tous les épisodes des 12 Coups de midi pour savoir si Eric est vraiment éliminé. Il faut noter qu’il aurait une forte pression alors qu’il est dans le jeu depuis de longs mois. Difficile également de répondre aux questions, de s’entraîner et d’améliorer sa culture générale pour être toujours au top. Il est aux côtés de Jean-Luc Reichmann depuis près de 7 mois et il pourrait délaisser sa place, mais pourra-t-il concrétiser son projet ?

Info – Fini les rumeurs, Éric le champion de #Les12CoupsDeMidi sera éliminé le vendredi 19 juin prochain lors de sa 199ème participation. Il sera donc le plus grand maître de midi en terme de gains et en nombre de participations. En revanche, il ne dépassera pas le million d'€. pic.twitter.com/eUxBBeFlcT — Florian (@Florian_set) May 29, 2020

Eric va-t-il détrôner le numéro 1 des 12 Coups de midi ?

Le jeu remporte un succès incroyable et les audiences sont très élevées tout au long de la semaine. La pression sur les épaules d’Eric est peut-être forte puisqu’il est à l’antenne du lundi au dimanche. N’oublions pas que ce programme est diffusé sur TF1 tout au long de l’année aux alentours de midi et il y a également des émissions spéciales. Les Français adorent et ils ne se lassent pas, les dernières actualités ont également titillé leur curiosité.

Alors que le candidat Eric ne ferait pas l’unanimité dans les 12 Coups de midi, des rumeurs annoncent son éventuelle éviction .

. Le 3 Juin dernier, une vidéo YouTube a été partagée dans laquelle nous pouvons apprendre que l’incroyable candidat pourrait perdre.

Selon Planet, c’est un étudiant âgé de 21 ans et il serait infirmier, mais surtout il aurait éliminé Eric.

Dans 8 jours à savoir le 19 Juin Eric pourrait être éliminé du programme.

Il serait alors à la tête de 199 participations, mais rappelons qu’il faut prendre ces informations avec la plus grande prudence, car elles ne sont pas confirmées par Jean-Luc Reichmann ou TF1.

Reynald a-t-il vraiment éliminé Eric ?

Les téléspectateurs sont nombreux à se questionner concernant cette rumeur qui prend une ampleur conséquente sur les réseaux. Il faudra donc attendre le 19 Juin pour savoir si le fameux Reynald existe et s’il sera réellement celui qui éliminera Eric au bout de 199 participations. Il aurait également perdu pendant une question sur les produits laitiers. Les informations sont donc précises, mais sont-elles réelles ? Difficile pour l’instant de se prononcer, mais il faut savoir que le programme des 12 Coups de midi connaît un succès phénoménal.

Il suffit de lancer une remarque ou une rumeur sur les réseaux pour que l’information soit au coeur de toutes les attentions. De ce fait, simple buzz ou réelle donnée ? Nous devons attendre pratiquement une semaine pour savoir si l’infirmier de 21 ans a pu détrôner Eric des 12 Coups de midi. Au niveau des gains, il deviendrait le plus grand maître du jeu, mais il ne dépasserait pas le million d’euros. Cette théorie serait basée sur des entretiens avec des personnes qui ont pu assister au tournage via la visioconférence. En effet, n’oubliez pas que le plateau est vide pour respecter toutes les conditions sanitaires ainsi que la distanciation sociale.