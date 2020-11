Laetitia Millot réalise une posture de yoga et se dévoile dans un maillot très sympathique

Laetitia Millot a pu bouleverser le web il y a quelques années lorsqu’elle a fait part de son combat contre l’endométriose, une maladie très handicapante et pourtant méconnue. Avec son compagnon, ils ont tenté plusieurs fois d’avoir un enfant et le miracle a pu se produire puisque l’actrice est maman d’une petite fille. Les témoignages adressés par cette artiste sont souvent bouleversants puisqu’elle met en avant les difficultés rencontrées au quotidien et elle n’est pas la seule à être une victime d’endométriose.

Laetitia Millot fait quelques postures de yoga

Contre l’endométriose, il n’y a pas un traitement spécifique qui vous permet de guérir, il est possible parfois d’améliorer le quotidien, mais les douleurs restent problématiques et difficiles à décrire. Pour une femme, cette maladie est vraiment bouleversante puisque la maternité est souvent mise de côté, voire impossible.

Vous pouvez d’ailleurs suivre le combat de Laetitia Millot qui n’hésite pas à évoquer le sujet pour sensibiliser autrui .

. Sur son compte Instagram, vous pourrez aussi découvrir des moments de joie avec son compagnon et sa petite fille.

Elle partage aussi des clichés qui sont dignes des cartes postales alors qu’elle s’adonne avec plaisir au yoga.

Voir cette publication sur Instagram Rdv demain à 11h pour un live YOGA avec @cliopajczer 💖💖 Une publication partagée par Laetitia MILOT (@laetitiamilotofficiel) le 7 Nov. 2020 à 8 :48 PST



Même si Laetitia Millot a eu un enfant, elle semble avoir retrouvé la ligne comme le prouve cette photo de dimanche dernier. En effet, l’actrice vous propose de suivre un live yoga et elle porte un très joli maillot de bain avec un sympathique décolleté qui met en avant le haut de son corps. Les fans sont forcément ravis puisque le yoga est une discipline qui vous apporte de la détente et vous pouvez également chasser le stress.

Les aventures de Laetitia Millot sur Instagram

Il est toujours très agréable de découvrir un peu de bonheur sur les réseaux sociaux et Laetitia Millot n’hésite pas à partager des scènes sympathiques avec notamment sa petite fille. L’actrice peut aussi se retrouver derrière les fourneaux pour réaliser quelques gourmandises et les photos sont très sympathiques, vous aurez sans doute l’envie de déguster ces merveilleux cookies. Il faut noter que Laetitia Millot propose souvent des directs pour la pâtisserie ou encore le fitness et le yoga, cela vous permet de vous maintenir en forme pour cette période qui n’est pas forcément facile.



Laetitia Millot est assez active sur les réseaux sociaux. Depuis sa participation à la série phare Plus Belle la Vie, l’actrice a pu gravir les échelons en participant notamment à des castings très sympathiques pour des téléfilms qui ont suscité un réel intérêt. Sur son compte Instagram, elle rassemble tout de même 594k d’abonnés, ce n’est donc pas rien, d’où l’intérêt d’apporter un peu de dynamisme pour profiter d’une belle visibilité et d’une notoriété grandissante. Cette actrice est également une auteure et vous pouvez la retrouver sur Facebook ou encore Twitter.