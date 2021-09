Laeticia Hallyday : Jalil Lespert hué et prié de se mettre à l’écart… Le concert hommage à Johnny a-t-il causé des tensions dans le couple ?

Ils étaient très nombreux les fans de Johnny Hallyday, à s’être rassemblés sur la nouvelle esplanade Johnny-Hallyday. Une inauguration suivie d’un concert qui a beaucoup défrayé la chronique. Cependant, pour beaucoup et apparemment la veuve, son nouveau petit-ami, Jalil Lespert n’avait pas sa place là.

Une journée spéciale Johnny

Les fans de Johnny Hallyday se souviendront longtemps de la journée du 14 septembre 2021. Ils ont, en effet, pu rendre hommage à leur idole disparu il y a 4 ans, et qui demeure vivace dans les mémoires encore aujourd’hui. Après l’inauguration d’une esplanade qui a porté le nom du taulier, un concert a été donné dans l’ancien Bercy. Si tout semblait aller pour le mieux, il semblerait qu’une surprise ait été mal accueillie.

En effet, il est de notoriété publique que la veuve de Johnny Hallyday, Laeticia, a retrouvé l’amour dans les bras de Jalil Lespert. Cela n’empêche pas la mère de Jade et Joy de continuer à œuvrer pour que son défunt mari reste dans les mémoires le plus longtemps possible. Pendant le concert, Jalil Lespert, également fan de Johnny Hallyday, a fait la surprise à sa belle en débarquant à l’improviste. Sa présence à l’Accor Hotels Arena n’a pas du tout plu à la majorité des fans, dont certains l’ont même hué.

Il faut dire que Jalil Lespert, réalisateur de son état, aurait dû être en Roumanie en ce moment. En effet, il devait être en tournage dans un autre pays, mais il a voulu faire une surprise à sa chérie et la soutenir. Cependant, si les fans n’ont pas adhéré à sa présence, il semblerait que la mère de Jade et Joy non plus.

Un comportement qui paraît incompréhensible

L’arrivée de Jalil Lespert à l’ancien Palais omnisports de Paris-Bercy, a dû lui laisser un goût amer. Les fans de Johnny Hallyday lui ont clairement signifié qu’ils n’étaient pas ravis de le voir. Si cela aurait pu passer, Laeticia Hallyday a été apparemment très gênée par la venue de son petit ami.

Celle qui avait confié ne pas vouloir trahir Johnny il y a peu dans les médias, n’a pas semblé vouloir de son petit ami à ses côtés. Il semblerait qu’elle ait demandé à Jalil Lespert de se tenir à l’écart. Décidant malgré tout de se rapprocher de sa campagne, celle-ci aurait été agacée. Laeticia Hallyday voulait selon toute vraisemblance, dédier cette journée du 14 septembre à son défunt mari uniquement. Elle n’aurait donc pas apprécié la présence de son actuel compagnon, venu la soutenir.

Notons que le comportement de Laeticia Hallyday semble incompréhensible pour nombre de personnes. Pour certains, la veuve ne sait pas ce qu’elle veut. 4 ans après la mort de son mari, elle continue d’aller pleurer sur sa tombe. Or, elle semble avoir refait sa vie avec Jalil Lespert, les 2 paraissant fous amoureux sur les images qui circulent. De même, ils forment maintenant une famille recomposée apparemment très heureuse. D’où l’incompréhension à propos de Laeticia Hallyday, qui semble exagérer parfois d’après certains internautes.