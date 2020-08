Laeticia et Jade Hallyday prennent une décision cash et s’éloignent de Luana Belmondo

Laeticia Hallyday et Johnny ont vécu de nombreuses années ensemble et ils voulaient adopter deux enfants afin de fonder une famille. En 2004, le couple a été jusqu’au Vietnam et ils ont adopté Jade. Néanmoins, ils voulaient que leur enfant ait une marraine afin de prendre soin d’elle.

Ainsi, Laeticia avait choisi l’une de ses amies les plus proches et Luana Belmondo a pris son rôle de marraine très au sérieux. Pendant de nombreuses années, elle a veillé sur Jade et elle l’a vue grandir. Pourtant, tout a basculé en 2019.

Luana Belmondo trahit Laeticia et Jade

Laeticia Hallyday est en conflit avec Laura Smet et David Hallyday depuis la mort de Johnny. En effet, ils se battent pour l’héritage du chanteur et ils ont été plusieurs fois au tribunal. D’ailleurs, la maman de Jade s’est sentie plus seule que jamais et certains de ses amis lui ont tourné le dos.

En 2019. Luana Belmondo a trahi Jade et Laeticia Hallyday et elle a soutenu publiquement David Hallyday et Laura Smet. Elle avait posté un message très clair sur Instagram : « Ne te venge jamais. Assieds-toi et attends, les personnes qui t’ont blessée normalement se détruisent entre elles »

Cette publication a provoqué la colère de Laeticia Hallyday et la veuve de Johnny n’a pas tardé à réagir. Après s’être concertée avec sa fille, la compagne de Pascal Balland a pris une décision radicale et Luana n’est plus la marraine de Jade.

Une nouvelle marraine pour Jade

A la place, c’est Marie Poniatowski, une amie de longue date de Laeticia qui est devenue la nouvelle marraine de Jade Hallyday. D’ailleurs, elles s’entendent très bien et il n’est pas rare de voir des messages de Marie sur le compte Instagram de la sœur de Joy.

Le 3 aout dernier, pour l’anniversaire de Jade, Marie lui a posté un joli message sur le réseau social. L’adolescente semble avoir oublié Luana Belmondo et elle s’est même trouvée une marraine bien plus fidèle. Elle effet, selon elle, Marie Poniatowski est la « meilleure des marraines ».

Jade coupe les ponts avec son ancienne marraine

De son côté, Luana s’est fait discrète et elle n’a pas souhaité publiquement un bon anniversaire à la fille de Laeticia. Luana n’est sûrement pas parvenue à contacter Jade car l’adolescente a coupé les ponts avec elle.

En effet, Jade n’est plus abonnée à Luana Belmondo sur Instagram et elle ne veut plus avoir aucun contact avec elle. Il en va de même pour Laeticia qui ne suit plus son ancienne amie sur le réseau social.

Pourtant, Luana Belmondo continue de suivre de loin la vie de Jade. Il lui arrive bien souvent de liker une de ses photos et elle veille à sa manière sur elle.

Laeticia et Jade en vacances et loin des conflits

Quant à Laeticia Hallyday, elle ne souhaite plus entendre parler de Luana et elle a tiré définitivement un trait sur leur amitié. D’ailleurs elle préfère profiter de ses vacances en famille.