La version US de ELLE Magazine supprime un article sur Selena Gomez à cause de la colère des fans

La cérémonie des Grammy Awards arrive et les nominations seront prochainement annoncées. Les artistes lancent donc leur campagne pour promouvoir leurs chansons et les maisons de disques ont déjà envoyé leurs candidatures pour cette nouvelle édition. L’année dernière, Selena Gomez a manqué de peu le coche avec Lose You To Love Me, sortie en dehors du calendrier des nominations. Mais la chanson numéro 1 aux États-Unis compte bien décrocher une nomination – voire une victoire – cette année et la jeune femme a parlé de la production de ce qui est sans doute sa musique la plus personnelle dans une récente interview.

Une chanson sur la rupture qui a tué Selena Gomez

Lose You To Love Me parle de la reconstruction personnelle après une douloureuse rupture. Écrit à six mains, le tube a touché des millions de personnes à travers le monde et a explosé les records à sa sortie, permettant à la chanteuse de s’offrir sa toute première place au Billboard Hot 100. Selena Gomez a écrit seule le deuxième couplet de la chanson, ce qui n’est pas étonnant tant c’est la partie la plus intime et personnelle de la chanson (J’ai tout donné et tout le monde le sait / Tu m’as remplacé et maintenant ça se voit / En deux mois tu nous as remplacé, comme si c’était facile / Tu m’as pensé que je le méritais alors que je tentais de guérir).

Selena Gomez a parlé à coeur ouvert de la mise en chantier de cette chanson : « La chanson représente ce que beaucoup de personnes qui ont le coeur brisé ont dû traverser. La partie la plus difficile à chanter pour moi était le pont final. A la fin de la chanson, la partie où je dis quelque chose comme ‘tu sais, je pense que c’est terminé pour nous’. Ça m’a vraiment tué« .

Une chanson sur Justin Bieber ?

Dès que l’un ou l’autre aborde le thème de la rupture amoureuse dans une chanson, les fans pensent logiquement au couple qu’ils formaient autrefois. Les deux anciens amoureux étaient l’un des couples les plus célèbres au monde, et leur tumultueuse relation, faites de hauts et (surtout) de bas a été largement médiatisée par la presse mondiale.

Pourtant, jamais Selena Gomez n’a cité Justin Bieber, que ce soit dans la chanson ou lors des entretiens qu’elle a eu pour promouvoir sa musique. Le nom du chanteur canadien n’est jamais sorti de sa bouche même s’il semble évident qu’elle parle de lui. Une phrase en particulier ne laisse aucun doute : « En deux mois tu nous as remplacé« . Or, si nous nous attardons sur l’histoire du couple, leur dernière rupture remonte à mars 2018. Et c’est en mai – deux mois après – que Justin Bieber officialise ses fiançailles avec Hailey Baldwin.

Les fans en colère contre ELLE Magazine

Comme nous vous l’avons expliqué, la chanteuse a décidé de parler de la production de cette chanson si intime, de sa création. Mais jamais elle n’a parlé de Justin Bieber. Mais comme le couple fait encore beaucoup parler, le site Elle Magazine a décidé de le mettre en avant. Sur Twitter, la page officielle du site a partagé un article intitulé « Selena Gomez parle pour la dernière fois de sa rupture avec Justin Bieber : ‘Cette partie de moi est finie‘« .

Et cet article a mis en colère les fans de la chanteuse qui sont exaspérés de voir des grands magazines constamment rapprocher la jeune femme de son ex, quand bien même elle ne parle jamais directement de lui. Elle parlait de rupture amoureuse au sens général, n’a pas parlé d’une relation en particulier et s’est toujours montrée très sobre à ce sujet.

Un compte influent sur le réseau social a tenu à écrire au site avec les mots suivants : « Elle n’a jamais mentionné Justin Bieber, elle a parlé de ses problèmes passés mais tout ce que vous voulez, c’est du clic. Elle Magazine, vous n’êtres pas professionnels et biaisés« .

ELLE MAGAZINE DELETED THE TWEET WE WON 😭 pic.twitter.com/3ZP9xYB9fp — emrah 💍 (fan account) (@skinnysel) September 23, 2020

Et les commentaires comme celui-ci se comptaient par centaines. Résultat : le tweet a été supprimé, tout comme l’article qui n’existe plus désormais. Récemment, Selena Gomez disait qu’elle adorait ses fans et qu’elle avait l’impression qu’ils travaillaient pour elle tant ils sont soucieux de sa carrière et de son image. Elle en a encore la preuve aujourd’hui, eux qui ont joué pour le coup le rôle d’un agent qui défend les droits de sa cliente.