La reine est en vacances à Balmoral : qui a-t-elle invité à venir la voir ?

La reine vient enfin de prendre ses quartiers d’été à Balmoral après de longs mois de confinement au château de Windsor avec son époux. En général, la reine en profite pour mener une vie de propriétaire terrienne avec son mari. Elle se promène à pied ou à cheval dans sa propriété. Son plus grand plaisir serait d’organiser des barbecues avec le prince consort et elle ferait elle-même la vaisselle. Bien sûr, le soir, l’étiquette reprend le dessus pour le dîner qui lui, est bien plus protocolaire. En fait, bien peu de personnes peuvent se vanter d’être invités par la reine à Balmoral. De toute façon 2020 ne sera pas un été différent des autres dans la résidence de vacances de reine. Ce sera le premier été après le Megxit et la crise du coronavirus et il ne sera pas tout à fait comme les autres.

Les Sussex, grands absents des vacances royales pour la troisième fois

Harry a toujours fait partie des personnalités reçues par la reine à Balmoral. Mais depuis qu’il est en couple avec l’actrice américaine, il se fait rare à Balmoral. L’été 2018, Harry et son épouse avaient décliné l’invitation sous prétexte que la Duchesse en était à son début de grossesse et que le voyage serait trop fatiguant pour elle. En 2019, nouvelle excuse était toute trouvée : Archie était trop petit.

Des prétextes?

Certes, sauf que le petit Archie avait accompagné ses parents à Nice puis à Ibiza. Cette succession de prétextes pour ne pas se rendre à Balmoral en avait agacé plus d’un. Il se murmurait que la région déplaisait à Meghan, la famille royale ayant pour habitude de se livrer à la chasse et à la pêche. On ignore si l’invitation que la reine avait formulée en mars tient toujours. Selon les tabloïds anglais, Harry et Meghan ne viendront pas rejoindre la famille royale à Balmoral. Le couple préférant passer ses vacances à Los Angeles.

De petits ajustements en raison de la crise du Coronavirus

Ce n’est pas la seule raison pour laquelle les vacances à Balmoral seront différentes cette année. En effet, dès lors que les autorités anglaises craignent une reprise du virus de la Covid-19, un certain nombre de de mesures ont été prises pour assurer la sécurité sanitaire de la reine et du prince consort. Ainsi, une espèce de bulle a été créée autour de la monarque et du prince Philippe. En effet, les rencontres avec les invités ne pourront se faire que dans les extérieurs et il leur sera impossible de loger dans les mêmes bâtiments que la souveraine. Au vu de la taille de la propriété et du nombre de dépendances, cette exigence ne posera pas de problèmes majeurs.

Pour recevoir les invités de Sa Gracieuse Majesté

Comme tous les ans, presse et habitants des Highlands tentent de savoir qui est invité par la reine. Si on sait que Charles et Camilla seront présents, il en va de même pour Kate et William, qui viendront eux aussi rendre visite à Elisabeth II avec leurs enfants. On ignore par contre la date de leur arrivée. D’autre part, même s’ils n’ont pas encore été vus, la presse anglaise est certaine que Edward, le plus jeune fils de la reine et Sophie de Wessex, sont présents. En effet, Lady Louise et James Windsor-Mountbatten, les enfants du couple de Wessex, ont été vus en train de se promener avec leur royale grand-mère sur les chemins qui entourent le château. Bien entendu il y a quelques autres noms sur cette liste. Il est ainsi fort possible que le prince Andrew rejoigne sa mère, mais en toute discrétion pour éviter les polémiques.