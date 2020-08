Koh-Lanta : Denis Brogniart en deuil après le décès d’un membre de l’équipe

La nouvelle saison de Koh-Lanta débarque dès ce vendredi 28 août sur TF1, avec une configuration inédite, et pourtant, Denis Brogniart ne s’est pas montré festif sur les réseaux sociaux. Dans une publication Instagram, l’animateur a annoncé le décès de Dan, un membre de l’équipe de l’émission.

Un décès brutal, pour celui qui était un « fidèle conducteur depuis plusieurs années aux Fidji sur le tournage de Koh-Lanta ». De quoi choquer Denis Brogniart, qui s’est empressé de publier une photographie de son ancien collègue, se remémorant volontiers les moments passés ensemble.

Toute la famille Koh-Lanta endeuillée

Denis Brogniart le premier, a tenu à rendre hommage à Dan sur les réseaux sociaux : « Dan était un personnage à la voix grave qui m’accueillait toujours avec un grand sourire d’un joyeux Hi mister Denis ! Il nous a quittés brutalement » écrit-il, avant de poursuivre avec un souvenir ému, « On se chambrait en parlant tous les jours rugby ! Pensées pour lui, pour sa famille. Très triste ce matin ».

Les aventuriers de Koh-Lanta eux aussi, se sont montrés attristés à l’annonce de cette nouvelle. Teheuira par exemple, a adressé un « Rip Dan » au disparu, tandis que Nicolas (ancien candidat de la saison « La guerre des chefs ») a partagé sur les réseaux une pensée à ses proches : « RIP à lui !! Et courage à la famille… Les fidjiens au top pour les avoir côtoyer dans leurs villages !! ».

De leur côté, les internautes ont manifesté une grande solidarité, et multiplié les messages de condoléances. « Puisse-t-il trouver paix et amour où il est à présent », « Quelle tristesse », « Courage », « J’espère qu’il repose en paix, force à vous Denis et à toute sa famille ainsi qu’à ses amis », ont par exemple commenté les fans de Denis Brogniart, comme pour réconforter leur animateur phare.

Un lancement assombri, pour cette nouvelle saison

Ce vendredi, la saison baptisée « Les 4 Terres » est lancée sur TF1. Une saison qui propose un renouvellement de son concept, et de nouvelles règles : au lieu de 2 équipes, les traditionnels « jaunes » et « rouges », ce sont plus de quatre groupes d’aventuriers qui s’affronteront pour remporter la grande compétition.

Le Sud, le Nord, l’Est et l’Ouest, auront chacun leur campement au coeur des Fidjis.

Plus de 24 candidats qui espéreront marcher dans les pas de la grande gagnante de la saison précédente, Naoil. Parmi les nouvelles règles, l’îlot de l’exil fera son apparition.

Cette toute petite île sera une nouvelle menace pour les aventuriers, qui risqueront d’y être envoyés s’ils terminent dernier une épreuve.

Un isolement total au milieu de Pacifique qui devrait jouer avec les nerfs des nouveaux candidats le temps d’une nuit. En revanche, côté récompense, deux équipes au lieu d’une pourront bénéficier d’un repas ou d’un moment de repos. Une saison inédite, qui aura été la dernière pour Dan, celui que Denis Brogniart considère comme l’un des piliers dans l’organisation de l’émission.