Kendji Girac : ses premiers pas de coach dans The Voice Kids ! Découvrez la date de diffusion sur TF1 !

Après avoir sorti plusieurs albums dont le succès fut plus qu’au rendez-vous, le beau brun a décidé de tenter une nouvelle expérience. Depuis quelques semaines, on sait effectivement que le chanteur va récupérer la place d’Amel Bent parmi les coachs de The Voice Kids. Si on ne connaissait pas encore la date du début de la diffusion, c’est dorénavant chose faite, puisque la première chaîne de France a communiqué sur ce sujet.

Les premiers pas de Kendji Girac dans The Voice Kids

Alors que la 7e saison de The Voice Kids s’apprête à démarrer sur les chapeaux de roues, cette nouvelle recherche de la plus belle voix de France se fera sans la chanteuse Amel Bent.

En effet, TF1 a révélé il y a plusieurs semaines que la jolie brune ne souhaitait pas rempiler, obligeant la production à trouver un nouveau coach pour rejoindre Patrick Fiori, Jenifer et Soprano.

C’est donc en la personne de Kendji Girac que la chaîne semble avoir trouvé l’artiste parfait, pour le plus grand bonheur du jeune homme, toujours partant pour tenter de nouvelles expériences.

Il faut dire qu’après 2 saisons passées dans The Voice Kids, Amel Bent a su marquer les esprits par sa bonne humeur.

Le nouveau coach devait donc avoir une personnalité tout aussi marquante, ce qui semble être tout à fait le cas du chanteur de « Color Gitano ».

Pour la première fois dans l’histoire de l’émission, que ce soit dans sa version enfant ou sa version adulte, c’est un ancien candidat de The Voice qui va devenir coach et passer de l’autre côté du miroir.

Gagnant de la 3e saison du programme, Kendji Girac avait tout de suite su se démarquer dans l’équipe de Mika. Si son profil paraît donc idéal pour comprendre les candidats, ce n’est pas sans hésitation qu’il a donné son accord.

Comme il le révélait en novembre dernier, lors d’une interview pour le magazine Télé 7 jours, TF1 lui avait déjà fait cette proposition par le passé. Toutefois, il n’avait jamais souhaité sauter le pas, trop effrayé à l’idée de devoir guider d’autres chanteurs en herbe.

« J’avais besoin de davantage d’expérience pour me sentir à l’aise », révélait le beau brun pour l’occasion.

La date de diffusion de la 7e saison de The Voice Kids

Si le tournage de la 7e saison a débuté le 28 octobre dernier, la crise du Covid-19 a considérablement retardé le planning prévu initialement par TF1.

Par conséquent, ce n’est que le 22 août prochain que seront diffusés ces nouveaux épisodes. Alors que les épreuves à l’aveugle et les battles devraient se dérouler en présence du public, puisque les tournages ont eu lieu avant le confinement, les émissions en direct devraient quant à elles être soumises aux mesures sanitaires.

De nombreux artistes sont d’ores et déjà annoncés au fil des émissions, comme Dadju, Matt Pokora, Michaël Youn ou encore Vianney.

Cette saison s’annonce déjà riche en rebondissements, d’autant plus que Kendji Girac reconnaît les sérieux atouts de ses collègues.

À ses yeux, entre la douceur de Jenifer, l’attraction des jeunes candidats pour Soprano et l’éloquence de Patrick Fiori, le chanteur pense qu’il aura beaucoup de difficulté à se démarquer de ces derniers.

Alors, le gagnant de la 3e saison de The Voice saura-t-il tirer son épingle du jeu ? Réponse le 22 août prochain !