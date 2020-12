Kelly Vedovelli poste une photo magnifique avec un décolleté plongeant !

C’est encore une fois sur le réseau social Instagram que la chroniqueuse Kelly Vedovelli a décidé de faire grimper le compteur de likes.

Kelly Vedovelli : elle s’affiche en décolleté sur les réseaux sociaux, ses fans sont surexcités !

La jeune femme, que l’on retrouve aux côtés de Cyril Hanouna dans son émission Touche Pas à Mon Poste, n’a effectivement pas froid aux yeux !

Comme on peut le voir très régulièrement sur les réseaux sociaux, Kelly Vedovelli est très proche de sa communauté et n’hésite pas à partager des clichés parfois très intimes pour faire grimper le compteur de likes.

Le dernier en date est particulièrement réussi, comme on peut le voir sur son compte Instagram.

En effet, on imagine que ce cliché est issue d’une préparation pour l’émission de Touche Pas à Mon Poste sur C8, car Kelly Vedovelli est en train de se faire maquiller par deux femmes que l’on peut apercevoir sur le cliché. Mais si certains ont été totalement choqués par l’absence de gestes barrières (il n’y a en effet pas de masques, ni de visières, alors que les trois femmes sont très proches), les autres ont été époustouflés par tout autre chose sur la photo…

Certains auront plutôt remarqué le décolleté plongeant de Kelly Vedovelli qui dévoile ses formes très généreuses pour le plus grand bonheur des fans. Mais sa communauté, et plus précisément la gente féminine, apprécie également son maquillage très soigné pour l’émission de Cyril Hanouna, et son regard langoureux qui peut faire tomber les hommes et les femmes comme des mouches…

Et pourtant, la jeune femme n’en est pas à son premier coup d’essai pour mettre le feu sur la toile, comme en témoigne ce cliché qu’elle avait publié il y a tout juste un mois avec un petit haut, où l’on peut même voir ses marques de bronzages derrière les bretelles de sa jupe qui est en train de se défaire. Pourtant, la jeune femme qui apparait en pleine forme sur ces clichés n’a pas toujours eu une vie facile…

Kelly Vedovelli : elle fond en larmes sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste et fait des révélations fracassantes…

Alors que la star de télé-réalité Loana a tout juste révelé qu’elle était une femme battue, Kelly Vedovelli a décidé de saisir l’occasion pour prendre également la parole sur un sujet qui lui tient à coeur, devant la France entière dans TPMP. En effet, c’est hier que Loana a diffusé les clichés où on peut voir qu’elle est clairement victime de violences conjugales.

Dans l’émission, le chroniqueur Gille Verdez a tout d’abord pris la parole pour expliquer que cela n’était malheureusement pas la première fois que la star se trouvait dans des relations toxiques, mais il ne s’attendait sans doute pas aux révélations qu’allait faire Kelly Vedovelli…

En étant au bord des larmes, la jeune femme affirme qu’elle parle à Loana depuis maintenant plusieurs années et affirme que Loana a véritablement été « broyée » par la télévision et les médias. Si toute l’équipe autour du plateau de Touche Pas à Mon Poste ne semblait pas au courant que les deux femmes étaient des amies, Kelly Vedovelli a sans aucun doute dû être très touchée en apprenant la nouvelle sur les réseaux sociaux.

Sur le plateau de l’émission, Géraldine Maillet a toutefois rappelé qu’il était indispensable pour les femmes de déposer une plainte si elles étaient victimes de violences conjugales comme cela a été le cas pour Loana.