Kelly Vedovelli dévoile son bronzage en vacances dans une robe courte décolletée !

Kelly Vedovelli est arrivée sur C8 en 2017 en tant que Djette dans Touche pas à mon poste. Depuis, la jeune femme a beaucoup évolué et elle est devenue chroniqueuse dans l’émission de Cyril Hanouna. D’ailleurs, elle semble bien s’y plaire et elle a réussi à se démarquer au fil des années.

Les fidèles de TPMP aiment beaucoup Kelly et la jeune femme ne manque pas d’audace. En effet, elle fait souvent le buzz dans l’émission et elle se montre toujours très souriante.

Kelly profite de ses vacances au soleil

D’ailleurs, Kelly Vedovelli prévoit bien de revenir en septembre prochain dans Touche pas à mon poste et elle a hâte de retrouver ses collègues de C8. En attendant, elle profite du soleil en vacances.

Kelly Vedovelli est en vacances et la jeune femme fait rêver ses abonnés sur Instagram avec ses très belles photos. En effet, Kelly est partie en Sicile pendant plusieurs jours et elle sillonne désormais les routes de France. La star ne souhaite pas rentrer tout de suite à Paris et elle recherche avant tout le calme et la nature.

Kelly Vedovelli en petite robe blanche

Il y a peu, Kelly a pris la pose dans une petite robe blanche à fleurs. La chroniqueuse de TPMP a laissé tomber une bretelle et elle dévoile un joli décolleté sur Instagram. Pendant ses vacances, elle semble avoir pris quelques couleurs et on remarque les marques de son bronzage.

En plus, la star a pris la pose après s’être baignée à la piscine ou à la mer et elle s’affiche avec les cheveux encore humides. Sur le cliché, elle n’hésite pas à adopter un regard de braise et elle sait comment mettre en avant ses formes.

Kelly Vedovelli rayonne de bonheur et elle a envouté ses fans avec sa nouvelle photo. En effet, ils sont tous sous son charme et ils sont nombreux à la complimenter. « Trop belle j’adore ! » a ajouté un fan. « Ta robe et ton bronzage te vont à ravir Kelly » a écrit un autre abonné.

Sa perte de poids impressionnante

Ces dernières semaines, les fans de Kelly ont bien remarqué qu’elle avait perdu du poids. La chroniqueuse de TPMP surveille de près tout ce qu’elle mange et cela semble payer. En effet, elle est plus confiante que jamais sur ses photos et elle est contente d’avoir pu perdre quelques kilos.

D’ailleurs, Kelly Vedovelli n’a plus aucun complexe et elle n’hésite plus à prendre la pose en petites tenues sur Instagram. La star ose aussi bien le bikini que le maillot de bain une pièce et elle enchante ses fans.

Kelly a souvent été victime de body shaming sur les réseaux sociaux et cela l’a beaucoup affectée. Néanmoins, aujourd’hui, elle fait front et elle a même lancé une petite pique à ses haters. « Vous allez pouvoir continuer de m’insulter de plantes verte mais plus de petit cochon » a t-elle dit sur un post.

Pour autant, elle rappelle bien qu’elle a perdu du poids avant tout pour elle et non pas pour faire plaisir à ses haters.