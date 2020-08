Joyeux anniversaire David Hallyday !

Joyeux anniversaire David. David Hallyday est le premier garçon et le seul fils de Johnny Hallyday, la plus grande rock star française. David est né le 14 Août 1966 du couple mythique que formait alors Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, deux des plus grands artistes « yéyé » de la France de l’époque. Johnny et Sylvie ont fini par se séparer alors que David était encore jeune et il est parti vivre aux Etats-Unis avec sa mère. C’est d’ailleurs aux Etats Unis qu’il a commencé sa carrière dans la chanson.

Un excellent musicien mais aussi un auteur compositeur

David Hallyday a depuis tout enfant été attiré par la batterie et ses dieux sont les batteurs. Mais il joue aussi de la guitare et du piano. Malgré un court passage par le conservatoire, le jeune garçon préfère apprendre de lui-même. Et il a déjà du talent. A 13 ans il fait une apparition surprise dans un concert parisien de son père pour l’accompagner à la batterie. Mais il va lancer sa carrière d’abord aux Etats-Unis. En 1988 son titre High atteint le Top 30 du Billdoard Hot qui est le classement américain le plus prestigieux. Mais David a aussi fait de nombreuses collaborations musicales. Il a écrit des titres pour des films et décroché le premier rôle d’une comédie musicale américaine. C’est sans doute l’un des rares qui a écrit des tubes pour sa mère et pour son père. Il ne faut pas oublier que l’album Sang pour Sang qu’il a écrit pour Johnny Hallyday a été la meilleure vente du rockeur et très certainement son meilleur album.

Un homme très discret qui protège sa vie privée

David Hallyday est un homme très discret. il s’est toujours abstenu de faire la une des magazines pour des motifs autres que sa carrière. Même s’il ne l’a jamais ouvertement évoqué, il lui a certainement été relativement difficile d’être l’enfant unique de deux super stars adulées mais aussi décortiquées par la presse à scandales. Ce n’est que récemment, lors que la mort de son père, qu’il a soutenu Laura Smet, sa demi-sœur, contre la dernière épouse de leur père. D’ailleurs une fois la bataille juridique gagnée, l’homme s’est retiré avec sobriété en déclarant que la guerre avec Laetitia était terminée, qu’il savait que l’héritage de ses sœurs était désormais protégé. Il en a aussi profité pour dire qu’il renonçait à sa part d’héritage et que pour lui il était temps de se consacrer à l’avenir. On ne saurait faire preuve de plus de panache. D’ailleurs pour bien marquer le clap de fin, il avait publié le même jour un tweet annonçant la reprise de sa tournée en novembre.

Un anniversaire en famille, loin de la presse

Comme toujours, la fête a été discrète et réservée aux très proches. Si David Hallyday ne manque jamais une occasion de parler avec fierté de ses enfants, et surtout de ses deux filles majeures, qu’il a eu avec la top Estelle Lefébure il est plus discret sur son fils mineur. En père prudent, il ne fait référence qu’à leurs carrières. D’ailleurs les demoiselles ont hérité du gêne artistique de la famille. Illona, comme sa maman, est devenue top modèle. Emma, elle, s’est lancée dans une prometteuse carrière d’actrice. On en sait moins sur Cameron, le fils qu’il a de sa seconde épouse, Alexandra Pastor, la fille d’un magnat monégasque de l’immobilier. L’adolescent, qui joue bien sûr de la batterie comme son papa, n’est cependant pas attiré par une carrière musicale. Le jeune homme rêve plutôt de cinéma, de production, de scénarios, de réalisation. De toute façon dans la famille Hallyday le gêne du talent se transmet visiblement de génération en génération.