Johnny Depp – Amber Heard : le grand déballage continue ! Découvrez les dernières révélations incroyables du procès

C’est une relation toxique qui est aujourd’hui dévoilée au grand jour. Johnny Depp et Amber Heard n’ont pas eu ce que l’on peut appeler un « mariage heureux ». Au cœur de son procès en diffamation contre le magazine « The Sun », Johnny Depp s’est défendu d’être un homme violent. Amber Heard, son ex-femme, l’avait en effet accusé de violences conjugales lors de leur divorce en 2017.

Des accusations que l’interprète de Jack Sparrow dans « Pirates de Caraïbes » a dans un premier temps réfutées à la barre, affirmant qu’il était « inconcevable » pour lui de lever la main sur une femme. « C’est un point important et central de mon code moral de ne jamais frapper une femme, peu importe les circonstances. C’est tout simplement inconcevable et ça n’arriverait jamais ».

Un coup de tête accidentel ?

Pourtant, ce jeudi, alors que les avocats de l’actrice venaient de révéler un enregistrement de la dispute ainsi que des photos du visage tuméfié d’Amber Heard, Johnny Depp avait reconnu avoir donné un coup de tête à sa femme. Un coup selon lui accidentel alors qu’il essayait de saisir le bras de l’actrice qui voulait le frapper. « Il n’y avait pas de coup de tête intentionnel« . Un élément qui pourra sans doute peser lourd dans la balance, et qui n’est pas du tout en faveur de l’acteur, lui qui avait toujours nié.

Amber Heard, une femme calculatrice ?

Dans ses premières déclarations, lors de l’ouverture du procès le 7 juillet dernier, Johnny Depp avait décrit Amber Heard comme étant une femme « calculatrice », « sociopathe », « narcissique », « complètement malhonnête sur le plan émotionnel ». Ce jeudi, l’acteur a donc continué à décrire son ex-femme comme une personne odieuse. Il a ainsi révélé ce qui, selon lui, serait « la chose la plus cruelle » qu’elle lui ait jamais faite.

Amber Heard cruelle

Après avoir déféqué dans le lit conjugal, pour faire « une blague inoffensive », Amber Heard aurait privé son mari de médicaments. Des médicaments pris dans le cadre d’un programme de réadaptation après une cure de désintoxication, selon le Daily Mail. L’acteur s’est en effet remémoré un séjour aux Bahamas, où son épouse lui « refusait des médicaments« , le laissant ainsi « sangloter comme un enfant » et trembler à cause de violentes crampes d’estomac.

Johnny Depp et ses addictions

L’ancien compagnon de Vanessa Paradis, notamment dépendant à l’oxycodone, l’assume : il a un vrai problème avec la drogue et l’alcool. Il a en effet reconnu avoir testé « toutes les drogues connues des hommes » dès son plus jeune âge. « J’ai toujours été intéressé par la contre-culture et beaucoup des héros littéraires que j’admire sont des consommateurs d’opium. C’est un sujet que j’ai étudié ». Seulement voilà, pour Johnny Depp, pas question d’assumer les violences dont on l’accuse. Selon Amber Heard , suite à cette crise de manque, Johnny Depp l’aurait frappé. De nouvelles accusations que ce dernier nie fermement : selon lui, ses conditions physiques ne le permettaient pas. Les discussions risquent donc d’être très longues, et les révélations nombreuses, dans un procès qui a déjà fait couler beaucoup d’encre.