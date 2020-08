Jesta (Koh-Lanta) fait une déclaration d’amour à couper le souffle pour ses quatre ans avec Benoît !

Qui a dit qu’amour et télé-réalité étaient incompatibles ? Il y a quatre ans déjà, Jesta Hillmann et Benoît Assadi se rencontraient sur le tournage de Koh-Lanta : l’île au trésor. La sportive n’a peut-être pas gagné la compétition lors du dépouillement du jury, mais elle a gagné l’amour de sa vie. Depuis, ils ont fait du chemin ; d’abord La Villa : La bataille des couples qu’ils ont remportée ensemble, mais surtout la famille qu’ils ont fondée.

S’ils ont confié être « tombés amoureux dans Koh-Lanta« , leur objectif pendant l’aventure était tout autre. Leur histoire d’amour était même mal partie, puisque le beau Benoît était en couple depuis 3 ans pendant l’aventure, comme l’avait confié sa femme lors d’une interview accordée à Sam Zirah.

« Il faisait que parler de sa copine devant moi pour me repousser«

En effet, ils ont attendu après la finale pour se donner une chance. « J’étais là pour gagner, mon cerveau était programmé, il ne fallait pas me perturber. Il n’y avait pas de séduction, rien« , avait avancé Benoît à l’occasion d’un live sur le compte Instagram de Denis Brogniart.

Malgré leurs préoccupations stratégiques lors de l’aventure, Jesta ne nie pas l’avoir trouvé à son goût dès le début : « Quand je l’ai vu, je me suis dit qu’il était beau garçon, il est grand, brun, mignon… Mais c’est vraiment quand on a fini les poteaux que je l’ai trouvé encore plus intéressant« .

Fait plus étonnant encore, ils n’ont pas fait connaissance de toute l’aventure : « On ne se connaissait pas, on était toujours avec plein de monde, je ne savais rien de lui« , a-t-elle ajouté. Dans une interview accordée à Sam Zirah, elle a carrément admis que, pendant l’aventure, « il [lui] a direct fermé la porte. Et il faisait que parler de sa copine devant [elle] comme pour [la] repousser » !

« Encore beaucoup d’années de bonheur«

Les deux tourtereaux reviennent donc de loin. « Après le jeu, on est restés trois jours sur l’île avant de rentrer en France et c’est là qu’on avait juste envie d’être ensemble« , ajoute la maman de Juliann. Tout est bien qui finit bien !

Ce 1er août, Jesta Hillmann n’a pas manqué de rappeler leurs quatre belles années de relation à ses abonnés en postant une magnifique photo où elle prend la pose au côté de son bien-aimé. La candidate de télé-réalité en profite pour déclarer son amour au père de son fils.

Malgré le temps qui passe, leur amour reste donc inébranlable : « Aujourd’hui ça fait 4 ans que je sais que j’aimerais cet homme jusqu’à mon dernier souffle ! Je pouvais pas rêver mieux que toi, que nous ! Merci pour tout. Je t’aime mon mari » écrit-elle, visiblement émue de célébrer ce bel anniversaire.

De quoi attendrir les internautes qui n’ont pas manqué de les féliciter pour leur magnifique histoire : « Que vous êtes beaux !!!!!!« , « Vous êtes un magnifique couple et une magnifique famille« , ou encore « Félicitations ! Je vous souhaite encore beaucoup d’années de bonheur« , peut-on notamment lire. Une histoire qui rachète la superficialité des couples sortis de la télé !