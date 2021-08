Jesta Hillmann : Elle révèle à ses abonnés un drame qui l’a plongé dans une profonde tristesse !

Jesta Hillmann est la mère tant adorée de Juliann et d’Adriann. Ces derniers participent au bonheur quotidien de leur mère. Cependant, le parcours d’une mère avec ses enfants n’est pas toujours sans mésaventures. Dernièrement, c’est la chérie de Benoît Assadi qui en a fait les frais. On vous en dit plus dans la suite.

Une famille heureuse qui ne le cache pas à sa communauté

Chaque parent serait prêt à avouer que les enfants sont formidables. Cependant, il ne faudra pas oublier que ce sont toujours les mêmes qui peuvent vous faire vivre des situations de tous genres. Jesta Hillmann peut en témoigner aujourd’hui à la suite de la grosse connerie de son fils Juliann.

La vie de la mère de Juliann et d’Adriann a radicalement changé. Cela dure depuis qu’elle a rencontré Benoît Assadi sur le tournage de Koh-Lanta en 2016. La Toulousaine a pris son ancien coéquipier pour époux au cours de l’année 2019. C’est d’ailleurs au cours de la même année qu’elle donnera vie à Juliann, leur premier garçon. Adriann viendra bien après, en février 2021.

Cette merveilleuse famille offre de la joie à la grande communauté du couple sur les réseaux sociaux. Jesta ne manque jamais de partager ses beaux jours sur les réseaux sociaux. Les petites vacances en Corse sont encore loin d’être finies avec la famille Assadi qui continue à prendre des ressources.

Néanmoins, même les belles histoires sont parsemées d’embûches. Le lundi 23 août dernier, c’est une grosse erreur de son premier garçon que Jesta Hillmann a mis en avant. L’ex-star de Mamans & Célèbres avait l’air d’être plongée dans une profonde tristesse. On apprend alors que Juliann aurait mis le téléphone de sa mère dans le micro-ondes. Une blague qui n’a évidemment pas été appréciée ni par la mère ni par l’appareil.

Jesta Hillmann déclare avoir perdu la chose la plus précieuse

Avoir des enfants qui ne manquent pas de créativité, c’est génial, mais pas toujours. Jesta l’a bien remarqué et l’a laissé entendre sur sa story Instagram. Selon ses propos, on pouvait comprendre que la bêtise commise par Juliann était très sérieuse. Pensant être arrivée à temps, Juliann n’a pas pu faire grand-chose pour son téléphone. L’air dépité, l’épouse de Benoît a également décrit les dégâts. L’appareil avait déjà commencé à fondre et son écran s’affichait anormalement. « Je pense qu’il va bientôt me lâcher », assura-t-elle à ses abonnés.

Malheureusement, Jesta Hillmann a laissé un autre petit message quelque temps par la suite. C’est ici qu’on apprend que son téléphone n’était plus du tout utilisable. L’objet lui-même n’était pas réellement ce qui attristait le plus la mère de Juliann et Adriann. C’était plutôt la perte du contenu de l’appareil qui attristait la ravissante mère.

En effet, l’appareil que vient de perdre Jesta contenait la vidéo de la venue au monde de son fils Adriann. La perte de ce précieux trésor a sérieusement dégoûté la mère de ce dernier. Ses abonnés sont par la suite venus à sa rescousse pour lui remonter le moral, prétextant une probable sauvegarde sur son Cloud.

Malheureusement, Jesta a laissé entendre que sa dernière sauvegarde datait du 9 février 2021, et donc deux jours avant l’accouchement d’Adrian. Tout n’est décidément pas rose avec les enfants. Il faudra passer par le téléphone de Benoît pour joindre la triste maman pour l’instant.