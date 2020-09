Jennifer Aniston infidèle ? Elle aurait trompé Brad Pitt avec une star de la série à succès Friends ! Les révélations chocs !

Le divorce entre Brad Pitt et Jennifer Aniston fait sans doute parti des histoires les plus commentées chez la star dans les années 2000. Pour rappel, l’acteur tombe amoureux d’Angelina Jolie avec laquelle il partage l’affiche de Mr and Mrs Smith. Il souhaite donc divorcer de Jennifer Aniston, l’actrice star de Friends, série à laquelle l’acteur avait également participé en tant qu’acteur invité.

Pour le public, Angelina Jolie devient la méchante briseuse de ménage, tandis que Jennifer Aniston est la pauvre victime. Mais l’actrice aurait-elle trompé Brad Pitt avant que celui-ci ne lui soit infidèle ? C’est en tout cas ce que révèle Paul LeBlanc, père de l’acteur de Matt LeBlanc, co-star de la série.

Jennifer Aniston et Matt LeBlanc se seraient embrassés dans les coulisses

Pour rappel, la série Friends raconte le quotidien de six amis, dont certains vivent dans le même appartement à New York. Au cours de la série, les acteurs ont échangé des scènes d’amour, leur personnage sortant parfois les uns avec les autres. Au cours du show, Jennifer Aniston a échangé plusieurs scènes de baisers avec Matt LeBlanc, leur personnage se rapprochant parfois au grès des envies des scénaristes.

Mais cela a-t-il participé au fait qu’ils se soient rapprochés dans la vraie vie ? C’est en tout cas ce qu’a confié Paul LeBlanc à Ok!. Il indique en effet que » Matt s’entendait très bien avec Jen. Ils avaient l’habitude de s’embrasser dans les loges. Il m’en a parlé – c’était quand elle était mariée à Brad Pitt « .

Et ce n’est pas la première fois que le père de l’acteur révèle ce secret, lui qui s’était déjà confié dans les colonnes du magazine Star à ce sujet en 2015.

Les stars démentent les rumeurs

A l’heure actuelle, Jennifer Aniston et Matt LeBlanc n’ont pas réagit à cette révélation. Mais en 2015, le porte-parole de l’actrice avait vivement réagit, niant totalement cette information :

» C’est absolument et à 100% faux. Jennifer n’a jamais entretenu une relation romantique ou sexuelle avec Matt LeBlanc «

Pour information, sachez que Matt LeBlanc ne parle plus à son père depuis des années. Pour certains, il souhaiterait simplement utiliser la notoriété de son fils pour faire parler de lui et vendre des informations aux médias, quand bien même celles-ci sont totalement fausses. Alors info ou intox ? Difficile de savoir.

Les stars qui tombent amoureuses en tournage sont nombreuses

Si ces rumeurs semblent plausibles, c’est que les stars qui entretiennent une relation pendant un tournage sont nombreuses. Nous vous en parlions plus haut, Angelina Jolie et Brad Pitt ont débuté leur relation alors qu’ils tournaient ensemble la comédie d’action Mr and Mrs Smith. Et ils ne sont aucunement un cas isolé.

Difficile de faire la liste tant celle-ci est longue, mais nous pouvons parler de Tom Cruise et Nicole Kidman (rencontrés sur le tournage de Jours de Tonnerre), Brad Pitt encore avec Gwyneth Paltrow sur Seven (cette dernière est d’ailleurs récemment revenue sur cette relation), Ian Somerhalder et Nina Dobrev (Vampire Diaries), Courtney Cox et David Arquette (Scream) ou encore Eva Mendes et Ryan Gosling (Only God Forgives).

Cela explique pourquoi ce genre de rumeurs prennent généralement chez les internautes, eux qui ont assisté à la naissance de plusieurs couples emblématiques du cinéma sur les plateaux de cinéma. Aujourd’hui, Brad Pitt est en tout cas séparé d’Angelina Jolie et on raconte qu’il aurait passé le confinement chez Jennifer Aniston. Mais l’acteur semble aujourd’hui en couple avec une parfaite inconnue, tandis que Jennifer Aniston est officiellement célibataire.

Jennifer Aniston prévient des dangers de la COVID-19

Ce n’est pas pour une éventuelle liaison avec un acteur que Jennifer Aniston a récemment fait parler d’elle, mais en communiquant autour des dangers de la COVID-19. Avec l’accord de son ami, Jennifer Aniston a posté une photo où celui-ci se trouvait à l’hôpital, alité, car souffrant d’une forme grave du coronavirus chinois.

Elle y expliquait que personne n’était à l’abri, même les personnes jeunes et en bonne santé (comme son ami) et encourageait les internautes à porter un masque pour assurer leur sécurité, et celle des autres. Un parti pris désormais soutenu par Donald Trump, après des semaines de contradictions et négation de la dangerosité du virus.