Jean-Luc Reichmann vs TF1 : l’animateur répond aux rumeurs et fait quelques révélations

Si vous écoutez les spéculations susceptibles d’inonder le web, vous aurez tendance à penser que Jean-Pierre Pernaut est proche de la retraite, Jacques Legros pourrait le remplacer et Jean Luc Reichmann serait en mauvais termes avec TF1. Toutes ces « informations » sont fausses, car Jean-Pierre Pernaut a repris le chemin du JT de 13 heures malgré tous les petits coups de gueule pendant le confinement. Jacques Legros n’a pas l’intention apparemment de délaisser son joker pour TF1 et Jean Luc Reichmann s’entend très bien avec la chaîne première.

Les projets de l’animateur des 12 Coups de midi

Il suffit de le suivre sur son compte Instagram pour obtenir quelques informations croustillantes. En effet, il est proche de sa communauté et il n’hésite pas à prendre la parole afin de partager son quotidien, mais aussi pour démentir les spéculations. Il ne passe pas par la presse ou un autre moyen du genre, il utilise simple son compte Instagram et le message semble se répandre très rapidement.

Jean Luc Reichmann souhaite donc réaliser un point notamment pour les rumeurs qui circulent, certains estiment qu’il est en froid avec TF1 .

. D’autres pensent que cela pourrait nuire à sa place pour les 12 Coups de midi.

L’animateur précise que tout se passe très bien avec la chaîne première et il a même des projets avec celle-ci.

Ils sont en train de préparer six épisodes de la série Léo Matteï, pour lui, c’est « quand même assez énorme ».

Vous pouvez donc être rassuré sur ce point puisque l’animateur est toujours aux commandes des 12 coups de midi, l’émission a fêté au cours de l’été ses 10 années d’existence, ce qui n’est pas rien. Si d’autres émissions sur les chaînes sont menacées, ce n’est pas le cas de celle-ci puisque les audiences sont toujours au beau fixe. C’est une belle prouesse pour Jean Luc Reichmann, car il est à l’antenne de janvier à décembre et du lundi au dimanche. Quelques émissions spéciales sont même proposées en prime au cours de l’année. Ne soyez donc pas inquiet, les tournages pour l’émission ont même repris.

Jean Luc Reichmann retrouve le plateau de tournage

La semaine dernière, l’animateur a pu reprendre son travail afin d’enregistrer de nouveaux épisodes des 12 Coups de midi. Il précise que tout s’est très bien passé. Il a donc réalisé une petite vidéo très sympathique pour tous les fans et cela remet aussi les points sur les « i ». Vous le savez désormais, la chaîne n’a pas l’intention de se séparer de ce programme si apprécié et vous pourrez même retrouver la série de l’animateur. Il termine son message avec quelques précautions. Jean Luc Reichmann précise que la rentrée des classes est au rendez-vous, il faut alors être vigilant et surtout respecter tous les gestes barrières.

Du côté de l’école, il recommande le port du masque et il est convaincu que la protection est plus importante que tout, il ne faut pas négliger la santé. Jean Luc Reichmann prend souvent la parole sur son compte Instagram que ce soit pour démentir les rumeurs ou pour partager quelques scènes drôles. En effet, il y a quelques jours, il a dévoilé une photo sur laquelle il mentionnait cette nécessité de perdre du poids. Toutefois, cela n’était pas possible comme il n’aime pas perdre. Il est important de noter qu’il est pareil à la télévision et sur son compte Instagram, il a toujours cette dose de bonne humeur qui fait du bien.