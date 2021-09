Jean-Luc Reichmann intransigeant : L’animateur impose un certain principe à l’ensemble de sa famille !

La journée du vendredi 17 septembre 2021 a été témoin de la signature de Bruno. Ceci était pour sa 234e participation au programme Les 12 coups de Midi diffusé sur TF1. Jean-Luc Reichmann qui était présent sur le plateau à ce moment en a saisi l’occasion pour dévoiler quelque chose aux téléspectateurs. Le présentateur a en effet révélé une règle qu’il impose à sa famille quand ils sont à table. De quoi s’agit-il concrètement ? Cet article vous en dit plus.

La fameuse règle en vigueur chez Jean-Luc Reichmann

Cela fait plusieurs semaines maintenant que Bruno régale les fans du programme Les 12 coups de Midi. Le champion suprême de l’histoire de ce jeu a à son actif neuf étoiles mystérieuses. Aussi a-t-il accumulé une cagnotte qui s’élève à 989 307 euros. Cependant, au quotidien, trois nouveaux joueurs armés de détermination se lancent dans le défi. Ils affrontent le questionnaire de Jean-Luc Reichmann pour tenter de s’accaparer le titre de maître de midi.

Le premier thème abordé dans le jeu le vendredi 17 septembre 2021 avait rapport à l’usage parfois abusif des téléphones portables. À la fin de la question, la voix off de l’émission, Zette, éclaire plus sur le sujet. Il explique que la majorité des gens sortent leurs smartphones, non pas par ennui, mais plutôt par imitation. Voilà une précision qui a retenu l’attention de Jean-Luc Reichmann.

En effet, l’animateur saisit l’occasion à son tour pour dévoiler la réalité dans sa famille à ce sujet. Le père de six enfants explique donc que le téléphone n’est pas autorisé pendant les repas chez lui. Au domicile de Jean-Luc, au moment du repas, dès qu’on s’assoit, tout le monde dépose son téléphone dans une corbeille dédiée. C’est la loi chez celui qui récemment a fait une très belle déclaration à sa maman à l’occasion de son anniversaire.

Pour le célèbre animateur, il s’agit d’un rituel formel qu’il a instauré dans le but de préserver les moments en famille dans son foyer.

L’Étoile Mystérieuse : qui se cache derrière ?

Le jeudi 9 septembre dernier, la liste des étoiles mystérieuses de Bruno s’est rallongée. En effet, il est parvenu à remporter sa neuvième étoile dans le jeu sur TF1. Ce faisant, le visage qu’il a en effet découvert est celui de Estelle Lefébure. Il s’agit de la célébrité qu’il fallait démasquer depuis le 20 août dernier.

Le visage de l’ex-mannequin est désormais dévoilé. Depuis, il a été mis en jeu un nouveau rectangle, avec cette fois, 13 x 10 cases. Cependant pour le moment, on n’a pas l’impression que l’ancien employé de la régie publicitaire d’Eurosport est sur la bonne piste. La bonne réponse ne semble pas se laisser découvrir de si tôt.

Dans ses nombreuses tentatives, il a proposé plusieurs célébrités, notamment la chanteuse Britney Spears et l’actrice Nicole Kidman. Également a-t-il essayé l’acteur Agustin Galiana ou encore Dominique Farrugia, le producteur. Pour finir, le candidat a lancé le chanteur Florent Pagny le vendredi 17 septembre dernier. Malheureusement pour lui, le coach de The Voice All Stars n’est pas celui qui se cache derrière cette fameuse étoile.