Jean-Luc Reichmann confronté à un gendarme : l’animateur s’est retrouvé dans une situation gênante !

Alors que les 12 coups de midi passent tous les jours à la télé entre midi et deux, Jean-Luc Reichmann vit tranquillement son confinement chez lui. Mais un gendarme lui a adressé une demande plus que culotée !

Jean-Luc Reichmann anime l’émission des 12 coups de midi depuis 10 ans et on n’est pas près de se lasser de l’animateur de TF1. En effet, il fait partie intégrante du show et ce ne serait plus pareil sans lui. De plus, il fait partie des personnalités les plus appréciées par la population française aux côtés de Nagui de France 2, Michel Cymes sur France 5 ou encore Stéphane Plaza sur M6.

Jean-Luc Reichmann n’est pas seulement animateur. Il tient également le rôle principal dans la série française Léo Matteï, Brigade des Mineurs, depuis 2013. Il a également joué dans la série Victor Sauvage. En plus de tout ça, il est très actif sur Instagram où il partage sa vie avec ses abonnés.

Les 12 coups de midi : Eric bat le record de Christian Quesada !

En ce moment, c’est le candidat Eric qui bat tous les records. Il vient d’ailleurs de battre le record du tristement célèbre Christian Quesada, ce qui ravit les fans de l’émission qui ne supportaient plus que le record soit détenu par cet individu. Rappelons qu’il a été condamné et inscrit au fichier des délinquants sexuels suite à plusieurs faits tous plus écœurants les uns que les autres : corruption de mineur, exhibition sexuelle, détention et diffusion d’images pédopornographiques, tentative de proxénétisme aggravée. Il a ainsi écopé de 3 ans de prison, ce qui révolte le Grand Public qui estime que sa peine est bien trop légère à la vue de ses actes.

Eric a donc raflé la vedette et a obtenu le meilleur score de l’émission. Et tout le monde en est ravi ! Le 22 avril dernier, l’un des candidats a étonné tout le monde lors des 12 coups de midi. En effet, en plein pendant le jeu, Louis Didier, gendarme de profession, a adressé une requête plus que surprenante à Jean-Luc Reichmann.

Jean-Luc Reichmann fait face à la requête déroutante d’un gendarme

Il a demandé avec culot à son animateur préféré de le recruter dans la série Léo Matteï, Brigade des Mineurs ! Requête particulièrement cocasse car l’homme est lui-même gendarme… Jean-Luc Reichmann a été très surpris par cette demande et ne s’attendait pas du tout à ce qu’un candidat ose lui demander ça.

Pourtant, il a pris le temps de répondre avec humour et gentillesse. Il lui a même dit qu’il lui ferait passer des essais. Mais ça n’a pas donné entière satisfaction au gendarme qui ne blague pas et qui souhaite plus que tout faire partie de la série. Sans aucune gêne, il a ainsi rétorqué que sa participation à l’émission ferait office de test.

Le jeu a ainsi repris mais Louis Didier n’a malheureusement pas réussi à voler la vedette à Eric. Mais peut-être le retrouverons-nous à la télévision si Jean-Luc Reinchmann l’aide réellement ? En tous cas, il est probable que le gendarme soit recruté pour faire de la figuration. Seul le temps nous le dira.