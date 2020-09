Hapsatou Sy : elle vient de publier un message terriblement raciste !

Décidément le racisme a de beaux jours devant lui. En effet, Hapsatou Sy, la chroniqueuse de TPMP a un projet en cours qui s’appelle « TPMP, elles refont la télé ». La première de la nouvelle émission aura lieu le vendredi 25 septembre à 18 H 50 et la jeune femme était très fière de l’annoncer sur Twitter. En effet, la jeune femme est une excellente chroniqueuse et elle a largement fait ses preuves à la télé. Ce n’est pas sa première émission sur C8, loin de là. Elle a été chroniqueuse lors de l’émission « Les terriens du dimanche ». Elle avait été virée de l’émission en raison d’un clash avec Éric Zemour. En effet, ce dernier avait tenu des propos très désobligeants à l’attention de la jeune femme. Zemour a été jusqu’à lui reprocher son prénom étranger. Zemour avait estimé que le prénom de la jeune femme était une insulte à la France. Suite à cela, elle a changé d’émission et s’est retrouvée dans TPMP, avec Cyril Hanouna.

Hapsatou fait régulièrement face au racisme d’esprits étriqués

En fait, la réussite de la jeune femme semble déranger beaucoup de monde. La jeune femme est partie de rien, elle est née à Sèvre d’un papa sénégalais et d’une maman malienne. Lors de son BTS, elle a réussi à faire son stage aux USA où elle s’est initiée à l’entrepreneuriat. Lors de son retour en France, elle continue ses études puis elle créé à 24 ans son concept d’espaces beauté. Bref tout réussi à la jeune femme. En effet, elle va devenir chroniqueuse à la télévision. On ne peut que saluer le joli parcours de la jeune femme. Mais son parcours déplait à certains. C’est ainsi qu’elle a eu un échange pour le moins tendu avec Zemour.

Eric Zemour lui reproche son prénom

Sur le plateau de l’émission « Les terriens du dimanche » en 2018, l’un des invités est Eric Zemour, qui sous prétexte de patriotisme, reproche à la jeune femme de porter un prénom exotique. il va jusqu’à dire à la jeune femme que sa mère a eu tort de l’appeler Hapsatou. Elle lui avait rappelé qu’elle était française. Ceci n’a pas découragé le polémiste qui a estimé que sa mère aurait du l’appeler Corinne. Il a osé lui dire que ce prénom lui irait à ravir. Si les images ont été coupées au montage, pour les raisons qu’on imagine, Hapsatou ne s’est pas gênée pour les diffuser sur les réseaux sociaux. Cette diffusion lui a valu de se faire évincer par Ardisson.

De nouvelles injures raciales sur Twitter

Un compte intitulé « lestephanoie51 » lui a envoyé un message privé d’une violence inouïe. L’homme, ou la femme, derrière le compte, lui a reproché d’être noire. Mais il s’attaque aussi à la famille qu’elle forme avec Vincent Cerruti et leurs deux enfants. Le message disait qu’il y avait suffisamment de bonnes animatrices blanches pour ne pas avoir besoin d’une noire. Pire, l’horrible personnage lui a demandé si cela ne lui suffisait pas de coucher avec un blanc et d’avoir mis au monde des batards qui ne sont ni blancs ni noirs. Bien entendu le délicat personnage a jugé bon de rajouter « fait nous confiance pour descendre ton émission de merde » ( excusez le terme). Ce faisant le compte se positionne comme s’il était mandaté ou s’il faisait parti d’un collectif. La jeune femme ne s’est pas gênée pour poster le message et on ne peut que l’approuver. Si elle a trouvé beaucoup de soutien sur Twitter, il y a bien entendu un autre raciste qui en a rajouté une couche en l’appelant Corine et en faisant allusion au multiculturalisme, qui selon lui ne marchait pas.