Gad Elmaleh : nouvelle dramatique pour l’humoriste, voici la décision prise

Il y a quelques jours, Matt Pokora proposait à son tour une triste nouvelle puisqu’il était contraint d’annuler sa tournée Pyramide Tour. En effet, avec les restrictions, l’interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes ainsi que ses problèmes de planning, le chanteur a pris une décision assez dramatique avec son équipe. Vous ne pourrez donc pas découvrir le nouveau spectacle du chanteur qui sera toutefois présent sur les réseaux sociaux si vous souhaitez le suivre. En ce qui concerne Gad Elmaleh, le constat est le même.

Gad Elmaleh s’exprime concernant sa tournée

Face à l’épidémie, Gad Elmaleh avait été dans l’obligation de reporter une première fois sa tournée. Certains pensaient sans doute que la situation pourrait s’améliorer et que les dates seraient honorées. Comme a pu le préciser dans l’une de ses stories, Camille Lellouche a soulevé un véritable problème. Les humoristes et tous les artistes ne peuvent pas travailler à cause de cette épidémie, alors, comment doivent-ils faire ? Gad Elmaleh se retrouve dans cette situation particulièrement dommageable pour sa carrière.

Sur son compte Instagram, Gad Elmaleh est sorti du silence en précisant que la tournée de son spectacle était annulée .

. Elle devait être proposée dès le 8 septembre, mais avec les conditions sanitaires en France, cela ne sera pas envisageable.

L’humoriste annonce donc cette dramatique nouvelle avec un immense regret puisqu’il ne pourra pas partir à la découverte de son public.

Gad Elmaleh se réjouissait de retrouver ses fans alors que tous les spectacles dans les différentes villes étaient complets.

L’humoriste précise que les conditions actuelles ne permettent pas de réunir tout le public, il ne souhaite donc pas prendre un tel risque. Dans les salles, il ne veut pas que la situation soit problématique à cause du coronavirus que ce soit pour toutes les équipes et le public. La décision est alors tombée et, si vous aviez des places pour Gad Elmaleh, vous devrez malheureusement vous faire rembourser les tickets. Si certains artistes optent pour des reports, d’autres sont obligés d’annuler les rendez-vous.

La tournée de Gad Elmaleh était très attendue

Tous les fans se faisaient une immense joie de le retrouver puisqu’il avait notamment communiqué à ce sujet sur les réseaux sociaux et son compte Instagram. Avec D’Ailleurs, Gad Elmaleh s’apprêtait à parcourir de nombreuses villes de France avec la même fougue. Le monde de l’art, du cinéma, des spectacles a été bouleversé par la crise sanitaire et même si des fonds ont été débloqués pour aider des entreprises, il faut savoir que les artistes ne peuvent pas travailler. En avril dernier, Gad Elmaleh avait donc révélé qu’il reportait à cause du coronavirus son spectacle et il espérait que les dates après l’été puissent être validées.

Quelques semaines plus tard, le coronavirus est toujours présent et l’interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes est en vigueur jusqu’au mois d’octobre 2020. Dans ce contexte, Gad Elmaleh a annulé sa tournée qui s’annonçait toutefois drôle et sympathique. Il avait décidé de monter un spectacle en s’inspirant des derniers évènements puisqu’il avait été critiqué à maintes reprises pour des faits supposés de plagiat. Il aurait alors pu se confier dans ce spectacle, mais pour l’instant, il n’aura pas lieu. Est-ce que Gad Elmaleh proposera son spectacle plus tard ? Celui-ci est-il vraiment annulé ? Son show verra-t-il tout de même le jour en 2021 ? Avec le mot « annulation », cela nous laisse penser que D’Ailleurs pourrait ne jamais être présenté.