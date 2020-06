Finale de Koh Lanta remportée par Claude ? Il a 85 % de chances de gagner

Les statistiques pour Claude sont forcément incroyables et elles méritent grandement une petite étude. En effet, Claude a brillé dans Koh Lanta et cette édition 2020 sera sans doute la meilleure pour le jeune papa. Alors qu’il a pu accueillir son second enfant il y a quelques semaines, il pourrait alors s’offrir l’ultime récompense, car il n’a malheureusement pas eu la chance de gagner les faveurs du jury.

Koh Lanta se présente à la finale avec 17 victoires

Claude a participé à trois reprises à Koh Lanta avec cette édition et il a tout de même 17 victoires individuelles, cela montre qu’il a clairement le physique et l’étoffe pour s’imposer dans tous les jeux. Par rapport à Inès Loucif, son gabarit pourrait ne pas être son plus grand point fort, mais il a un mental indescriptible. En effet, il peut oublier la douleur, se motiver et réussir à puiser au fond de lui tout ce qu’il faut pour continuer. De ce fait, l’épreuve des poteaux ne sera pas forcément problématique.

Claude a de sérieux atouts, il a été très actif sur le camp dès le premier jour .

. Lors de l’épreuve de l’orientation, il n’a pas hésité à perdre du temps pour aider notamment Naoil ou encore Moussa.

Au cours des deux précédentes éditions, Claude avait perdu puisque le jury n’était clairement pas en sa faveur.

Les participants n’avaient pas forcément apprécié son aventure et il avait finalement perdu.

Comme il a pu le dire, il aborde la finale de Koh Lanta avec une autre maturité puisqu’il est désormais l’heureux papa de deux enfants.

Par rapport à Naoil ou Inès Loucif, c’est son côté « je gagne tout » qui pourrait lui coûter cher.

Il a toutefois des chances de remporter l’aventure, mais la manipulation pourrait lui coûter cher. Il aura forcément des personnes qui voteront pour lui.

Un sondage clairement en faveur de Claude

Si vous regardez le sondage que nous avons eu la chance de réaliser, il faut savoir que Claude arrive largement en première place. Il peut donc gagner les poteaux ou encore être sélectionné par l’une des deux gagnantes. Si Inès Loucif remporte les poteaux, elle pourrait forcément choisir Naoil, son amie de cette aventure 2020. Par contre, Naoil pourrait être reconnaissante par rapport à son aide proposée au cours de la course de l’orientation. Toutefois, choisir Claude pour la grande finale de Koh Lanta, c’est peut-être une mauvaise stratégie. Il est toutefois un héros et il a pu réaliser une aventure quasiment parfaite et il manque uniquement à ce quadragénaire le dernier trophée.

Ce soir c'est la Grande Finale de #KohLanta !!!

Qui va remporter cette édition de #KohLanta2020 ? — Barbanews.com (@sitebarbanews) June 5, 2020

Vous pouvez voter en attendant la grande finale de Koh Lanta et nous vous proposons un sondage ainsi qu’un classement qui peut évoluer, mais Claude est forcément bien positionné. Si le public devait voter lors du jury, il gagnerait.