Encore un clash entre milliardaires : pour Elon Musk, Gates est un crétin !

Décidément entre Gates et Musk, ce n’est pas vraiment le grand amour. Gates tacle régulièrement le boss de Tesla qui le lui rend bien. Récemment les deux milliardaires se sont écharpés à propos du Cyber Truck. En effet, Gates avait estimé que malgré les nombreuses avancées des moteurs électriques, il sera impossible à terme d’avoir des avions ou des paquebots solaires.

De plus il a ensuite félicité la firme Nikola pour ses camions électriques, en ignorant superbement Tesla, qui travaille aussi sur ce type de véhicule. Gag ; quinze jours plus tard, le responsable de Nikola a du démissionner du fait qu’il avait falsifié des données et commis des fraudes. Bon prince, le boss de Tesla n’a pas commenté. Musk doit surement attendre le bon moment pour lui renvoyer dans la figure. Cela ne devrait pas tarder. Cette fois-ci c’est le patron de SpaceX qui a repris les hostilités.

Le patron de Tesla a un avis divergent de celui de Gates sur la pandémie

Le fantasque milliardaire avait en effet fait connaître son opposition quand aux mesures prises pour l’épidémie. Il est vrai que l’homme avait tenté de s’opposer au confinement en Californie. Elon Musk avait estimé que le confinement était une atteinte aux libertés des personnes. Il avait aussi alerté des dangers sur l’économie. Dès le mois de mars il avait estimé que la polémique sur le virus et la panique étaient totalement débiles. Le fantasque milliardaire a estimé que le confinement était une mesure fasciste. Il s’était fortement insurgé contre le fait que les personnes pouvaient se faire arrêter si elles ne respectaient pas le confinement. Il avait estimé que cette façon de faire relevait de la séquestration forcée des gens. Pour l’ingénieur de génie, cela va à l’encontre de leurs droits constitutionnels. Il est vrai que de nombreux américains vont dans le même sens que le milliardaire.

Elon Musk prévient qu’il ne se fera pas vacciner

En fait, cette déclaration n’est absolument pas étonnante quand on suit un peu le personnage. Musk n’est pas du style à se laisser mener en bateau ni à faire comme tout le monde. L’homme a en effet expliqué qu’il fallait laisser le choix aux gens de se faire vacciner ou non. Et il a raison sur ce point. Chacun est censé pouvoir choisir s’il veut se faire injecter un produit dans le corps, surtout que lorsque le vaccin sortira, il n’y aura pas de recul. En fait, la position du milliardaire est très logique. Il est souhaitable de le réserver aux personnes à risque qui souhaitent se protéger. Et le boss de Tesla a expliqué que ni lui ni sa famille n’étaient des personnes à risque et que de ce fait, il était hors de question qu’il se fasse vacciner. Bien entendu la journaliste lui a fait observer que les gens risquent de mourir avec un raisonnement pareil. Fort logiquement, le milliardaire a répondu qu’on allait tous mourir un jour. La réponse est parfaitement logique, tout être vivant est appelé un jour à rejoindre l’autre monde. Mais Musk en a aussi profité pour régler ses comptes avec sa tête de turc favorite.

Elon Musk profite du podcast pour traiter Bill Gates de crétin

Les deux milliardaires se détestent, mais Musk est beaucoup plus cash que Gates, et c’est sans doute l’une des raisons de sa popularité. Il en a profité pour répondre à ce dernier. Le boss de Microsoft avait en effet expliqué que les commentaires de Musk sur la covid étaient stupides et qu’il n’avait aucune qualification pour parler de vaccins. Venant de Gates qui est informaticien et non médecin cela peut faire sourire. Bien entendu Elon Musk a renvoyé son confrère dans les cordes en lui rappelant que c’est lui qui fournissait des machines pour CurVac, une entreprise de vaccins, dans laquelle Gates avait investi. Gates est un crétin a conclu le jeune papa.