Elizabeth II: un serviteur de la reine arrêté pour vol à Buckingham Palace !

Les drames s’enchaînent à Buckingham Palace depuis quelques mois et la reine Elizabeth II ne sait plus où donner de la tête.

Il y a presque un an, Meghan Markle et Harry ont annoncé qu’ils mettaient fin à leurs fonctions dans la famille royale et le Megxit a choqué tout le monde. La reine a été blessée par son petit-fils qui est parti vivre aux Etats-Unis et qui lui tourne le dos.

Un nouveau scandale au Palace

Mais ce n’est pas tout. Il y a quelques mois, le prince Andrew a fait scandale pour son implication dans l’affaire Jeffrey Epstein. Puis, un membre de la garde d’Elizabeth II a été arrêté pour trafic de cocaïne. Aujourd’hui, c’est un serviteur de Buckingham Palace qui se fait remarquer, et pas en bien…

Un assistant d’accueil de 37 ans du Buckingham Palace a fortement déçu la reine Elizabeth II il y a peu. Selon le Daily Mail, ce dernier aurait profité de son statut pour voler de nombreux objets de valeur dans le Palace. On y retrouve notamment des cadres sur mesure avec l’insigne de Harry, de la papeterie et même des lunettes gravées.

Une médaille précieuse qui disparaît…

L’assistant d’accueil aurait été jusqu’à voler une médaille de Compagnon de l’Ordre du Bain, un titre de chevalerie des années 1725. Celle-ci appartenait à Tony Johnstone-Burt OBE, le maître de maison de Buckingham. Puis, il aurait eu l’audace de la mettre en vente sur eBay en pensant passer inaperçu…Les proches de la reine Elizabeth II sont tous choqués et ils ont du mal à croire que l’assistant d’accueil ait réussi à voler la fameuse médaille.

« Il n’est pas rare que des choses disparaissent à l’intérieur du palais, mais il est étonnant que la médaille de l’Ordre du Bain ait été prise » a dit une source pour le Daily Mail.

Les employés de Buckingham Palace ont remarqué que des objets disparaissaient trop fréquemment et ils ont donc alerté la police. Les policiers ont ouvert une enquête et c’est de cette manière qu’ils ont découvert la médaille de Compagnon de l’Ordre du Bain sur le site d’enchères.

Un voleur trop intrusif

Selon le Daily Mail, le voleur a été arrêté à son domicile le 7 août dernier mais il a été libéré sous caution. En plus d’avoir dérobé de nombreux objets, ce dernier ne respectait pas les règles de confidentialité du palais.

En effet, sur les réseaux sociaux, l’homme de 37 ans partageait des informations personnelles sur Buckingham Palace. Une attitude pas du tout professionnelle qui risque bien de s’ajouter à ses nombreux crimes.

Enfin, l’assistant d’accueil n’était pas discret puisqu’il se ventait très souvent d’avoir été invité au mariage de Harry et de Meghan Markle en 2018. Puis, il écrivait même sur les réseaux sociaux avoir été au mariage d’Eugénie et de Jack Brooksbank. Il n’avait donc pas sa langue dans la poche et cela semble lui avoir porté préjudice…