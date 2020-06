Claude (Koh Lanta) : sa femme réagit aux propositions de mariage que le candidat reçoit, a-t-elle apprécié la demande d’Estelle Denis ?

Claude (Koh Lanta) : il reçoit des demandes en mariages et répond avec amusement !

Cette année est véritablement exceptionnelle dans Koh Lanta et n’a décidément pas fini de faire parler d’elle. On se souvient bien sûr de toutes les menaces qui ont été proférées envers certains candidats et qui avaient été sans aucun précédent dans le jeu, notamment avec Régis qui a dû protéger ses enfants en demandant à son fils de changer de nom sur Facebook comme il le révélait en interview.

On se souvient également des photos de la candidate Inès qui ont refait surface sur les réseaux sociaux, et bien évidemment de la crise sanitaire du coronavirus qui est venue gâcher la fête. A cet effet, TF1 et la production de Koh Lanta a même décidé de changer ses plans ! En effet, on a eu le droit à une saison de Koh Lanta hors norme puisqu’elle a été allongée, par un habile montage de la production de Koh Lanta qui a revu le découpage des derniers épisodes. Certains fans ont apprécié, mais pour d’autres l’émission est devenue bien trop longue ! Quoi qu’il en soit, il y a un candidat qui fait bien l’unanimité parmi les autres, et il s’agit de Claude !

En effet, il faut bien dire que ce candidat a tout pour plaire, et c’est d’ailleurs un des candidats préférés de l’émission. D’ailleurs, il est même très apprécié par des personnalités, dont une en particulier qui a beaucoup fait parlé d’elle. Il s’agit ni plus ni moins de la journaliste Estelle Denis ! C’est en effet sur le réseau social Twitter que la journaliste avait publiquement et devant tout le monde demandé à Claude de l’épouser.

Une demande faite avec bien sûr beaucoup de plaisanterie, mais qui a néanmoins dû flatter le candidat de Koh Lanta qui n’en attendait certainement pas autant. Il avait toutefois réagi dans une interview accordée au magazine La Provence où il revenait sur les faits et la proposition de la journaliste Estelle Denis, très amusé par la situation. Mais l’histoire ne s’est pas arrêtée là…

Claude (Koh Lanta) : découvrez la réaction de sa femme Virginie sur les réseaux sociaux !

En effet, peu de temps après, on a pu voir un autre article publié cette fois-ci dans les colonnes du site internet d’informations Konbini. Ce site qui propose des sujets d’informations décalés a publié un papier sur Claude de Koh Lanta avec un titre plutôt évocateur qui se demande pourquoi nous voulons toutes et tous épousé Claude de Koh Lanta !

Si le sujet de l’article est bien évidemment à prendre avec beaucoup d’amusement, cela n’a pas tardé à faire réagir la femme du principal intéressé sur Instagram ! En effet, on a pu voir il y a quelques heures à peine la réaction de la femme de Claude, Virginie.

Celle-ci a publié une story Instagram il y a tout juste quelques heures en voulant calmer le jeu avec amusement sur les réseaux sociaux. Dans sa story, on peut donc voir une capture d’écran de l’article sur son mari Claude qui demande pourquoi tous les français sont amoureux de lui, sur lequel la femme du candidat a ajouté une annotation. En effet, elle précise qu’il s’agit de son homme à elle et à personne d’autre !

Une déclaration qui a dû faire sourire Claude et qui n’a bien sûr pas hésité une seconde à la partager sur son compte Instagram à lui, ce qui montre qu’il soutient sa femme. On ne sait pas quelles sont les intentions de la femme de Claude de Koh Lanta : est-elle amusée par la situation ? ou alors est-elle plutôt jalouse de voir tant d’hommes et femmes convoiter son compagnon ? Personne ne peut l’affirmer à cette date, car les téléspectateurs sont plutôt dans l’attente de voir la grande finale de Koh Lanta qui n’a jamais été aussi proche !