Claude de Koh Lanta dans Fort Boyard : le candidat fait exploser les audiences

Claude ne doit pas regretter sa dernière participation à Koh Lanta sur TF1. Si le garçon a déjà participé deux fois à l’aventure, il ne l’avait jamais remporté, arrivant cependant toujours jusqu’à la mythique épreuve finale des poteaux.

C’est avec un goût de revanche qu’il s’est lancé pour cette troisième aventure, mais une fois encore, il aura échoué à l’emporter, non choisi pas Naoil après sa victoire aux poteaux pour accéder à la cérémonie des votes.

Mais Claude peut s’estimer heureux : il a réussi à toucher en plein coeur les téléspectateurs qui ont fait de lui leur indéniable chouchou.

Claude plébiscité pendant son aventure par les internautes

Confinement oblige, cette saison de Koh Lanta a été particulièrement suivie par les téléspectateurs qui se sont pris de passion pour le jeu de TF1. Plus de cinq millions de messages ont été échangés sur Twitter.

L’émission a en revanche été quelque peu ternie par des messages de menaces envoyés aux candidats, à l’image de ceux qu’a reçu Régis suite à ses stratégies jugées mauvaises par les téléspectateurs.

Mais Claude, lui, a fait l’unanimité. Les téléspectateurs ont été conquis par ses stratégies habilement menées (tout l’inverse d’un Teheiura, très apprécié des internautes mais mauvais stratège – en témoigne son élimination, cocasse) et surtout ses capacités physiques et mentales. Le jeune homme s’est surpassé, explosant le record de victoires individuelles. C’est LE grand gagnant des internautes.

Les fans veulent le revoir à la télévision !

Forcément, face à un te succès, Claude est devenu une petite star, affichant même un joli nombre de followers sur Instagram (près de 700.000). Il a enchaîné les interviews, et s’est même retrouvé sur C8, aux côtés de Cyril Hanouna, dans son émission A prendre ou à laisser.

Le succès de Claude et son indéniable capital sympathie n’ont évidemment pas échappé à Alexia Laroche-Joubert, l’emblématique productrice de Koh Lanta. Elle s’est même récemment confiée, expliquant qu’elle avait discuté avec le champion pour un projet tenu pour le moment secret.

Claude pourrait-il être la star de sa propre émission, ou d’une nouvelle émission qui profiterait de la notoriété du candidat ? Ou sera-t-il de retour pour une nouvelle saison de Koh Lanta ? Les internautes en rêvent. Cependant, ne vous attendez pas à le voir à la rentrée lors de la diffusion de la prochaine saison : celle-ci a été tournée il y a plusieurs mois et Claude ne fait pas parti du casting.

Une participation remarquée à Fort Boyard

France Télévision a frappé un grand coup en proposant à Claude de faire partie d’une émission de Fort Boyard. Sportif et généreux, il a accepté d’affronter le fort pour tenter d’emporter le plus de sous possible pour l’association Les Bonnes Fées.

Avant la diffusion, ses camarades de jeu, à l’image de Tom Leeb, vantait les mérites du candidat, lui qui s’est blessé pendant le tournage mais qui s’est toujours relevé pour remporter les défis et les épreuves.

Et la production a eu raison de compter sur la notoriété de Claude puisque les audiences sont exceptionnelles. L’émission a séduit plu de 3.5 millions de téléspectateurs (20.4%). Par comparaison, le lancement de l’année dernière avait conquis 2.4 millions de personnes, et celui de l’année d’avant 2.5 millions. Il faut remonter à 2009 pour un lancement aussi réussi ! L’effet Claude donne le vertige.

Claude envisage-t-il une carrière en télévision ?

Toutes les portes semblent ouvertes pour Claude, mais envisagerait-il de se lancer dans le monde télévisuel ? Pour rappel, le candidat de Koh Lanta est chauffeur de maître. Il conduit une personnalité publique dont il n’a jamais révélé le nom et semble très heureux de cette situation, lui qui souhaite continuer tant que son patron le lui demandera.

Mais pourrait-il en revanche imaginer se lancer en télévision ? La présentation de Koh Lanta ne lui déplaira pas, d’après ce qu’il avait dit – sur le ton de la plaisanterie. Si un jour Denis Brogniart, qui anime l’émission depuis près de vingt ans, souhaite changer d’air, il aurait un remplaçant de choix. Et cela plairait sans doute fortement aux téléspectateurs, lui qui est légitime compte tenu de ses nombreuses participations.